Video viral: Por estar ‘pegada al celular’, mujer se dio un chapuzón en centro comercial

En tiempos en que las redes sociales y plataformas digitales están en furor, el comportamiento de las personas ha experimentado un cambio radical. Para algunos, desconectarse de sus dispositivos móviles no es tarea fácil, de hecho, hay casos en que la situación escala hasta el punto de requerir intervención a nivel psicológico.

A raíz de la adicción que, en ocasiones, las personas desarrollan hacia su celular, no es raro ver algunos percances y accidentes asociados al uso excesivo de estos aparatos tecnológicos. Precisamente, un hecho de esta naturaleza se hizo viral en redes sociales.

De acuerdo con lo detallado en Twitter, el accidente habría ocurrido en un centro comercial en Pereira, Risaralda. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que una mujer, por caminar mientras observaba fijamente su celular, tropezó y cayó en una pileta con agua.

La mujer avanzaba con pasos lentos, concentrada en su celular -al parecer chateando-, pero esto no impidió que diera un paso en falso, tropezara y terminara dándose un chapuzón en el agua.

De inmediato, dos personas y un guardia de seguridad se acercaron a la mujer para auxiliarla. Afortunadamente, la caída no fue aparatosa y la protagonista de este curioso momento no sufrió ninguna lesión.

El video motivó burlas y todo tipo de comentarios en redes sociales: “La gente en la calle, en el transporte público, parecen zombies idiotizados, clavados, mirando el celular”; “Merecido”; “Ríase desde todos los ángulos”, dicen algunas opiniones en Twitter.

Cuando te dedicas hablar por celular y no te fijas por donde caminas. Sucedio en Pereira. pic.twitter.com/myTcHmDNhI — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 12, 2022

WhatsApp: así puede saber cuánto tiempo utiliza la aplicación

Actualmente, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más importante del mundo, debido a que los más de 2 mil millones de usuarios, no solamente lo utilizan en el ámbito familiar o social, sino también en el entorno institucional y laboral.

Ahora bien, la razón del constante crecimiento de la aplicación de la compañía Meta, se debe al buen número de actualizaciones, así como las diferentes funciones que tiene, como, por ejemplo, enviar archivos multimedia o documentos que no pasen de las 2 gigas, razón por la cual las diferentes plataformas de correo electrónico han sido reemplazadas en su mayoría.

En ese orden de ideas, el tiempo de conexión en WhatsApp por lo general suele ser bastante alto, motivo por el cual es importante llevar un control de las horas utilizadas a lo largo del día, con el propósito de poner un límite personal.

¿Cómo saber cuánto tiempo se utiliza la aplicación?

Desconectarse de WhatsApp y otras plataformas digitales no es sencillo. Es más, hay quienes no se percatan de cuánto tiempo pasan navegando hasta que no hacen el ejercicio de contabilizar los minutos u horas que le dedican a estos espacios.

Al igual que Instagram, WhatsApp también ofrece una herramienta para examinar el tiempo que el usuario dedica a la aplicación. Este es paso a paso:

Ingresar a los ‘Ajustes’ del celular.

Buscar y seleccionar la opción ‘Bienestar digital y controles parentales’.

En la parte superior aparecerá una cantidad determinada de horas y minutos, la cual se debe oprimir. Asimismo, se podrá visualizar un cuadro estadístico con los días de la semana.

Ahora bien, en la parte de abajo se debe pulsar en la opción ‘Ver más’ para buscar WhatsApp.

Acto seguido, seleccionar el ícono de la aplicación.

En ese apartado, el usuario podrá ver la cantidad exacta de horas, minutos y segundos que se viene utilizando la aplicación a lo largo del día. Además, se podrá hacer un comparativo con la cantidad de tiempo en días posteriores.

Asimismo, si el usuario se desplaza más abajo, se podrá ver otros datos interesantes, como, por ejemplo, las veces en las que se ha abierto la aplicación. Cabe mencionar que algunos teléfonos permite colocar un tiempo límite de uso en cualquier aplicativo, esto con el objetivo de evitar cualquier adicción al celular.