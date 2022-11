Reconocido presentador de televisión perdió un diente en vivo y el video se hizo viral

Un momento bochornoso tuvo que vivir un presentador que se encontraba en un programa de televisión en vivo, cuando de repente perdió una carilla correspondiente a uno de sus dientes, por lo que quedó “mueco” durante unos segundos frente a miles de televidentes que estaban observando.

El curioso episodio lo vivió el presentador Carlos Adyan, del programa de televisión ‘En Casa Telemundo’. El hombre encontraba sonriente departiendo al aire con sus compañeros de set, cuando se puede observar que siente un objeto extraño suelto en la boca.

De inmediato se tapa la boca con su mano, dudando de lo que sucedía, pero en cuestión de segundos tanto él, como sus colegas, se dieron cuenta de la situación. Rápidamente, cambian a otra cámara que está filmando a otro integrante.

Mientras tanto, Carlos sale del set y trata de solucionar el problema que tenía en su dentadura.

“Me han pasado cosas fuertes al aire, pero lo de hoy fue extraordinario. Se me cayó la carilla en pleno show”, expresó por medio de sus redes sociales el mismo Carlos Adyan.

Además, Carlos explicó lo que sucedió en los segundos posteriores a su salida momentánea del set, desde donde se emitía el programa de entrenamiento en vivo y también se refirió la culpable del incidente al aire.

“Se me cayó la carilla en pleno show, salí 20 segundos del ‘set’, me la acomodé y seguí conduciendo toda la hora. En el segmento anterior me había comido una tostada mexicana muy dura y la lámina se despegó. En el segmento anterior me había comido una tostada mexicana muy dura y la lámina se despegó”, expresó.

El hecho generó toda clase de reacciones ante el incómodo momento vivido por el presentador.

“Nada mejor que reírse de las cosas que le pasan a uno mismo”; “Mira, estás mudando los dientes a los 30″; “¡Me hiciste el día! ¡Love uuuu!”; “¿Será que te hicieron brujería?”, “Eres un crack PaPuchi, excelente trabajo, guapo y talentoso siempre”, fueron algunas reacciones al video.

Periodista se desmayó en vivo

Un percance de salud afectó a una periodista brasileña cuando estaba entregando su informe en vivo para la televisión. El hecho generó la preocupación de la audiencia que se encontraba sintonizando el noticiero.

Se trata de Vanessa Medeiro quien trabaja para TV Tribuna, filial de Rede Globo en Brasil, y se encontraba entregando información de orden público frente a la comisaría de São Vicente.

Medeiro estaba hablando sobre un operativo policial realizado en Morro Voturuá, el cual terminó en un enfrentamiento armado entre las autoridades y delincuentes, hecho en el que la comunicadora reportó dos personas fallecidas.

En el video de la trasmisión se puede observar cómo el presentador del informativo le dio paso a la mujer, quien se encontraba en el lugar de la noticia. Vanessa desarrolló el tema durante cerca de un minuto con treinta segundos, cuando de repente le expresó a la audiencia que no se sentía bien.

Simultáneamente, se fue desplomando con micrófono en mano, y de inmediato la palabra la tomó el presentador del programa aludiendo problemas de salud de su compañera; paso seguido, cambió de tema y dio paso a otras informaciones.

El camarógrafo Fernando Skillo, que hacía equipo con la periodista, aseguró que en el momento que se percató del estado de salud de su compañera, lo que hizo fue dejar la cámara y poner sus brazos para que la mujer no se golpeara contra el suelo.

“Está bien. Está recuperada. Voy a llevar a Vanessa a Unimed para ver cómo está su presión. No se cayó al suelo. Cuando la información ‘huyó’ de su cabeza, no hice nada, pero cuando ella puso su mano en la cara, ‘dejé’ el costado de la cámara y la sostuve cerca de la pared”, contó Skillo a Globo g1.