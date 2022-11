Video | “¡Los responsables son los padres!”, profesor furioso por estudiantes que no saben sumar ni restar en grados 10 y 11

La etapa estudiantil es uno de los momentos más importantes para una persona desde el punto de vista personal y profesional, ya que sienta las bases de lo que podría ser un futuro exitoso gracias a las capacidades o talentos que suelen saltar a la luz en ese periodo.

Un docente en la isla de Puerto Rico llamado Jaime Fontanet se hizo viral en redes sociales luego de que le enviara un fuerte mensaje a los padres de familia respecto a las graves insuficiencias académicas que tienen algunos jóvenes en las escuelas.

Fontanet se desempeña como profesor de contabilidad y tiene que sortear a diario los vacíos con los que cuentan sus alumnos, conceptos que tuvieron que estar claros desde años atrás, sin embargo, justo en la recta final del proceso escolar el docente no puede continuar avanzando en el curso porque debe enseñar a sumar y restar a sus alumnos.

“¿Pero cómo tú no vas a saber restar? ¿Qué está pasando? Estudiantes de 10, 11 y 12 no saben restar ni sumar, ¿cómo yo voy a cubrir contabilidad si estos estudiantes no saben restar ni sumar?”, expresó en un tono fuerte el indignando educador.

Pero fue claro en que el llamado de atención no era para los estudiantes, sino para sus padres, a quienes calificó como “verdaderos responsables” de los que está sucediendo.

“¿Tu papá qué has hecho con tus hijos? ¿Quién está criando a los hijos que están ahora en la escuela? ¿TikTok, Instagram, Facebook, Fortnite, Clash of Clans, que más? Llegan a los restaurantes y están todos con los teléfonos, ni hablan entre sí”, se pregunta el profesor Fontanet.

Se refiere además a la adicción por los teléfonos celulares, asegura que cada vez que inicia su clase debe quitarles los celulares para que presten algo de atención a las lecciones del día.

“Dentro del salón tengo que quitar los teléfonos para poder dar clase. Hay tiempo para todo, pero tu papá que me estás escuchando, tienes que trabajar en tu casa con ellos”, añadió.

Para el educador, la pandemia causó un impacto significativo en la calidad de la educación, sin embargo, señaló que no es una excusa para que los jóvenes no sepan ni sumar ni restar. Por esa razón puso como ejemplos a sus hijos quienes a sus cortas edades suman, restan y además ya interactúan en otro idioma.

Ante las fuertes declaraciones en redes sociales, las opiniones están divididas, por un lado, algunas personas apoyan la tesis del maestro en la que se responsabiliza a los padres de familia. Mientras que otros apelan a la autonomía de los jóvenes para tener la libertad dea asumir las consecuencias por su falta de compromiso.

Profesor acusado de abuso sexual en Las Vegas

Este martes 8 de noviembre, un maestro de escuela primaria en Las Vegas, Nevada, fue arrestado luego de agredir sexualmente a un estudiante.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas dijo que Walker Richardson, de 52 años, fue acusado de agresión sexual contra un niño menor de 14 años y secuestro de un menor, informó KVVU-TV.

Richardson había estado trabajando como maestro para el Distrito Escolar del Condado de Clark en la escuela primaria Sunrise Acres.

“Les informamos que un empleado asignado a nuestra escuela fue arrestado por secuestro y dos cargos de agresión sexual contra un niño”, dijo la directora de la escuela primaria Sunrise Acres, Jennifer Boeddeker, a los padres en un comunicado.

Además, la policía instó a cualquier otra víctima a presentarse a través de una línea de información anónima.

Hasta el momento, Richardson fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Clark con una fianza de $ 25,000. Se espera su juicio final en los próximos días.