Condenan a profesor que le pidió ‘coima’ a un estudiante a cambio de pasarle la materia

El Juzgado Primero Penal Unipersonal Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en Perú, condenó en las últimas horas a cinco años de cárcel al profesor José Becerra Pacherres por pedirle un soborno a uno de sus estudiantes universitarios.

El delito que se le imputó a Becerra es cohecho pasivo, propio en agravio del Estado peruano. Esto luego de que el pasado 29 de noviembre de 2018 el educador le pidiera 200 soles (249.000 pesos colombianos según el cambio actual) a un estudiante para que le aprobara un curso.

Los hechos ocurrieron en la Universidad Nacional del Callao, donde un estudiante cuya identidad no ha sido revelada, reprobó una materia llamada “Investigación Operativa”, por lo que le pidió a su profesor acceder a un examen sustitutorio, en un esfuerzo por no perder la asignatura, pero el docente le negó esa posibilidad aludiendo falta de tiempo.

Sin embargo, le dijo que buscara a su asistente de cátedra, identificado como Víctor Venegas, con el objetivo de encontrar una “manera de ayudarlo”. Fue cuando se reunió con Venegas que le solicitaron los 200 soles al estudiante para que pudiera pasar la materia.

En la decisión final, el juez Juan Castañeda le ordenó al docente el pago de una multa por 15 mil soles (un poco más de 18 millones de pesos colombianos, según el cambio actual), así como una reparación civil de cuatro mil soles. Además, quedó inhabilitado por cinco años para ejercer la docencia, debido a la conducta que va contra toda ética de dicha labor.

“Juzgado Penal de la Corte del Callao dicta cinco años de #cárcel a catedrático de la Universidad Nacional del Callao, José Becerra Pacherres por aprobar a un alumno de IV ciclo, previa solicitud de 200 soles”, señaló la corte Suprema de Perú por medio de sus redes sociales.

El estudiante nunca pagó

El alumno víctima del pedido de su profesor recibió un número de cuenta donde le exigían que consignara el dinero en caso de que quisiera pasar la materia perdida.

Días después, el joven tomó la decisión de denunciar el caso ante la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, donde se hicieron cargo de la investigación de los hechos. Tuvieron que pasar cuatro años para que la justicia definiera el castigo que se le impondría al docente.

Víctor Venegas, el asistente de José Becerra, también se encuentra incluido en el proceso judicial por ser cómplice del accionar contra el estudiante.

