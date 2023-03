Video | Joven cantante, desde el hospital y llorando, respondió a polémica con Carolina Cruz: “Soy un macho”

Carolina Cruz, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, se convirtió en tendencia esta semana debido a que aseguró en pleno programa que no está de acuerdo con que muchas mujeres decidan quitarse las prótesis mamarias por moda, enfatizando que no se puede satanizar tener implantes.

“Lo que no me parece es que ahora todas las mujeres empezaron a sacar citas médicas para quitárselas. Se volvió una moda. Creen que la depresión se debe a lo que tengo en el cuerpo. Entonces, me sacó las ‘puchecas’, quedo como un hombre, así plana como una pared y con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida”, manifestó en Día a día.

Carolina Cruz ha sido fuertemente criticada. - Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

Estas declaraciones de la vallecaucana provocaron un tsunami de críticas y cuestionamientos en las redes sociales. Incluso, varias famosas de la farándula nacional las condenaron tajantemente.

Una de las últimas en pronunciarse con respecto a esta polémica fue Nath Campos, reconocida cantante colombiana, quien decidió abrir su corazón y, desde el hospital, reveló el viacrucis que vivió en los últimos meses con las prótesis mamarias.

“Ustedes saben que yo tenía unos senos grandes. El año pasado me había hecho una reducción, pero el doctor solo decidió dejarme unas tetas lindas. ¿Qué me hicieron entonces [en estos días]? Me extirparon las glándulas mamarias que yo quería”, expresó entre lágrimas.

Luego, añadió: “Por favor, acéptame así. Esto te cambia la vida, no podía dormir bocarriba, no podía dormir bocabajo, cuando ustedes me daban un abrazo me dolía horrible. Los senos no me paraban de crecer y se me inflamaban las axilas. Voy a crear una fundación para ayudar a todas las niñas que están pasando por algo igual”.

Nath Campos apareció desde el hospital. - Foto: Instagram: Nath Campos

La cantante reveló que vivió una compleja situación. - Foto: Instagram: Nath Campos

La joven artista recalcó finalmente en Instagram que la salud está por encima de todo y compartió un contundente mensaje, puntualizando que cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo.

“Soy mujer plana y con cicatrices. Soy femenina a mi manera. Tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo y cómo sentirme más feliz y cómoda. Si eso es ser un macho, soy el macho más feliz de tener un cuerpo saludable”, concluyó Campos.

Norma Nivia también aprovechó sus redes sociales y se despachó en contra de la opinión que dio Carolina Cruz en Día a día. Además, recordó algunas de las decisiones que tomó en el pasado con respecto a este tema.

Nath Campos no aguantó las lágrimas. - Foto: Instagram: Rechismes

La modelo sigue con su postura sobre este tema. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube Desnúdate con Eva

La afamada modelo manifestó que esta clase de comentarios solo reforzaban estereotipos y podrían afectar a jóvenes y niñas que comenzaban a crecer y a buscar una idea de “feminidad”.

“Por opiniones públicas como las de ayer, es que mujeres como yo, siendo unas niñas, nos pusimos las pinches siliconas buscando una feminidad, que no tiene nada que ver con eso. La feminidad no está en un par de tetas, aunque desafortunadamente mujeres con tanta influencia por lo visto lo siguen creyendo así”, sentenció inicialmente.

Finalmente, concluyó: “No te quites las tuyas nunca, querida, pero no vengas a hacer sentir mal a las que no se ven como tú y mucho menos a volver superficial un tema tan delicado que NO ES UNA MODA. Yo me las quité porque ya no eran coherentes con la mujer que soy y lo que pienso hoy”.

La modelo respondió a los comentarios que hizo la presentadora sobre la explantación de prótesis. - Foto: Instagram @normaniviag - @carolinacruzosorio

La actriz contó un poco de su proceso con las prótesis. - Foto: Instagram @normaniviag

Carolina Cruz salió a defender su punto de vista sobre las próstesis. - Foto: @carolinacruzosorio

Carolina Cruz ha compartido durante todo el día en las historias de Instagram que simplemente dio su opinión y que en ningún momento intentó ofender a nadie, por lo que afirmó que su conciencia está tranquila y que no pedirá disculpas, como muchos le han exigido en redes sociales.