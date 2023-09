Video: La Liendra terminó abrazando a Nicolás Arrieta en el ring tras pelea de boxeo

Nicolás Arrieta y Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, son dos de los creadores de contenido más famosos del país que por estos días fueron noticia luego de protagonizar un bochornoso espectáculo, esto con el fin de promocionar un evento denominado ‘King of the Ring’. que estaba prevista para este viernes, 1 de septiembre.

| Foto: Facebook King of the Ring

El primer encuentro que tuvieron los jóvenes se dio el pasado 22 de agosto en el Royal Center en Bogotá, frente a cientos de internautas y streamers de Colombia que atónitos, observaron el momento en el que los creadores de contenido no se esperaron a su pelea oficial para empezar su combate , e iniciaron con un intercambio de insultos que terminó en golpes.

Pues bien el día llegó y ambos creadores de contenido volvieron a verse frente a frente este 1 de septiembre. Fue la Liendra quien dio el primer golpe y en cuestión de minutos arrinconó a su competidor, que aunque intentó sacar la delantera, no lo logró y luego de tres rounds la sorpresa para muchos es que fue Nicolás el vencido y su rival no dudó en darle las gracias por haber participado.

Y luego añadió: “aquí no gané yo, ni ganó Arrieta, aquí ganaron ustedes que pudieron ver esta pelea porque ganar es lo de menos, pero hacer algo como esto, esto no es fácil, gracias a todos, a la federación, a todos los que les gusta el deporte, el boxeo, no es algo fácil pero qué chimba. Dios los bendiga y gracias”, sostuvo el influencer.