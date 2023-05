Nicolás Arrieta muestra su lado más sentimental en las redes sociales

Nicolás Arrieta es uno de los jóvenes con más carácter en el mundo de las redes sociales, más cuando se trata de englobar a todos los influencers nacionales, donde unos destacan por su contenido fashion, otros por sus polémicos videos con bromas y, Arrieta uno de los que menos pelos en la lengua tiene, ya que no le teme a dar su opinión y a ventilar lo que necesite sacar a la luz sin importar las consecuencias.

Esto le ha adjudicado al bogotano una fama de “bravo” e incluso “conflictivo” dentro de la escena digital colombiana, sin embargo, él es un chico como cualquier otro que se deja sorprender por algunas cosas de la vida y que gracias a sus vivencias sabe muy bien qué es lo que le gusta y lo que realmente importa en su vida, dejando a un lado los lujos que otros influencers muestran y ostentan en sus perfiles.

Arrieta gusta del arte urbano y de expresiones artísticas underground. Foto: Instagram @nicolasarrieta. - Foto: Foto: Instagram @nicolasarrieta.

En una de las últimas dinámicas que hizo Nicolás en su perfil oficial de Instagram dejó ver su lado más sensible y confesó qué es lo que más le importa en cuanto a lo material. “¿Ya sientes que alcanzaste todo lo material que deseaste en algún momento?”, fue la pregunta que le hizo un seguidor y que el bogotano eligió para responder, pues es uno de los temas que más le indagan a través de su mensaje directo.

“Hola. Yo nunca he querido cosas materiales. O sea, mi papá ha tenido todo y me lo ha dado todo cuando era chiquito. Yo me fui de mi casa a los 22 y me dejó de dar todo, pero yo no quiero cosas materiales… Las que me gustan son los peluchitos, las maquinitas que me gustan, los funkos… Lo material no importa, estos funkos están porque son los que me gustan de corazón, no son para mostrar, lo mismo esta moto, que era lo material que quería, la moto de mi abuelo”, declaró el creador de contenido.

El influencer es un gran defensor de los derechos de los animales. Foto: Instagram @nicolasarrieta. - Foto: Foto: Instagram @nicolasarrieta.

Nicolás también aprovechó su intervención para dejar una reflexión sobre lo que de verdad importa en la vida y cómo todo se puede ir a la basura si solo se piensa en ganar más dinero sin darle importancia a las cosas que realmente valen la pena en la vida, como los amigos, la familia y las conexión que nunca tendrán precio.

“Si uno se pone a pensar en las cosas materiales y en la plata entonces empiezas a hacer cosas que no deberías hacer para conseguirla como estafar, robar o matar a gente y esa no es la idea, porque tienes que vivir tranquilo y feliz como tú estés, es un proceso”, añadió el influencer pidiendo perdón por haber realizado dicho clip usando un buso que está roto en su cuello.

Esta última declaración da luces del último pleito que tuvo Arrieta con uno de sus amigos colegas que ahora se podría decir es uno de sus enemigos principales, el streamer paisa WestCol, con quien hace pocos días protagonizó una pelea por una moto que en esencia el bogotano le regaló al antioqueño, pero dicho presente terminó siendo el punto de discordia entre estos dos famosos de las redes sociales.

Todo habría pasado porque el paisa no habría hecho los procesos pertinentes de traspaso del vehículo de dos ruedas y WestCol habría estado envuelto en un incidente con dicha moto, lo que habría perjudicado a Arrieta como propietario de dicho vehículo, lo que desató la ira del bogotano y un debate en redes sobre los regalos que como amigos se pueden dar y cuáles serían las condiciones para hacerlo.

Foto: Instagram @westcol. - Foto: Foto: Instagram @westcol.

De hecho, esto también desató una reacción muy emotiva por parte de Arrieta, quien habría mostrado algunas lágrimas a causa de su indignación por perder la amistad de WestCol y esto también le recordó los problemas que en algún momento tuvo con su examigo Yeferson Cossio.