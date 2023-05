“Es una rata”: Nicolás Arrieta reveló problema con Yeferson Cossio; expuso que le ‘cayó’ a su novia

Nicolás Arrieta se convirtió en uno de los creadores de contenido que más despertó reacciones entre los usuarios de redes sociales, debido a las constantes denuncias que hace sobre dinámicas, productos y contenidos falsos que ofrecen otros influencers. El colombiano recurrió y utilizó sus cuentas personales para referirse a las quejas y molestias que le hacen llegar algunas personas, plasmando pruebas y evidencias de las inconsistencias que hay.

A lo largo de su trayectoria en las plataformas digitales, el youtuber despertó todo tipo de comentarios y opiniones en los usuarios, quienes se refirieron a los temas que manejó en sus publicaciones. El influencer se despachó contra varios colegas, a quienes les ‘cantó la tabla’ por jugadas que no consideraba que estaban bien.

Entre los personajes que salieron a relucir en estos post, destacó Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido más famosos de Colombia, quien fue amigo cercano de Nicolás Arrieta en el pasado. Ambos llevaban una buena relación, al punto de que compartían y hablaban sobre distintas situaciones que rodeaban sus vidas.

Sin embargo, todo terminó en un fuerte problema y el cruce entre ambos estalló, al punto de que se tiraron indirectas y ofensas a través de las redes sociales. El paisa y el bogotano se alejaron por completo, expresándose bastante mal del otro en diferentes ocasiones, sacándose a bailar detalles de sus vidas y negocios.

Recientemente, Nicolas Arrieta estuvo en un diálogo con Farid Naffah, para su canal de YouTube, y contó un poco sobre el vínculo amistoso que sostuvo con el antioqueño. En la charla surgieron diversas preguntas, llegando al punto de sincerarse sobre los avisos que le hizo a su colega sobre negocios de trading marketing con los que trabajaba.

El youtuber reveló que él advirtió a su entonces amigo sobre estos temas, señalándole que tuviera cuidado con promocionar dichos fondos de inversión, pues todo podía resultar mal a futuro. No obstante, Yeferson Cossio no lo habría escuchado y todo terminó en un fuerte cruce entre ambos.

Según se detalló, Arrieta fue claro en lo que pensaba del influencer, asegurando que siempre se lo ha dicho en la cara y en otros espacios. El creador de contenido fue claro en que se decepcionó, y aunque trató de llevar las cosas, no dio resultados y todo acabó entre ellos.

“Es un doble, es un falso, es un vendido y se lo digo a él en la cara. El man cree que porque lo ven diez millones de personas, que son una gente que ni escribe bien, entonces ya. Yo era su amigo y le di un consejo como amigo: pana la estás cag$%&, te van a joder, si te doy un consejo como amigo es porque también afecta mi trabajo”, comentó en la entrevista.

Nicolás Arrieta aseguró que sí consideraba a Yeferson Cossio su amigo, pero que todo cambió y al final no fue lo que pensó que era una amistad. Allí relató un poco de lo sucedido y por qué reaccionó de aquella forma, donde plasmó la denuncia sobre esta publicidad que hacia el paisa.

“Sí, era mi amigo, no era solo de redes, nosotros hablábamos de vez en cuando, no hablamos como por dos años por una cosa que yo estaba pasando, pero sí lo consideraba mi pana. Él decía: ‘Somos hermanos de otra madre’ y va y me hace una cag%$# así”, dijo.

“El man se puso a promocionar pirámides y estafas y luego me decían: ‘Ah, claro, a su amigo, si lo defiende’, me cayeron a mí, y yo dije que iba a hablar con él (...) Me daba la razón en palabras, pero no en hechos, no le dije nada e hice el video de una”, agregó, partiendo el punto de por qué todo el vínculo llegó a su fin.

No obstante, el youtuber no se quedó callado y estalló contra el influencer, asegurando que era un “falso” y había llegado a ‘caerle’ a su novia, aun cuando él tenía pareja. El creador de contenido se refirió a una situación donde Cossio aseguró que no era tan amigo de él, reflejando la incoherencia de lo que hablaban en privado.

“El man es un falso y una rata. Yo no soy amigo de ratas. Le cayó también a mi novia el hijue… Teniendo novia y decía: es que yo tampoco soy tan amigo de él”, concluyó.