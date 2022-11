“Borre ese historial”: Nicolás Arrieta reveló supuestas búsquedas de La Liendra en Google y desató burlas

Nicolás Arrieta y La Liendra son dos creadores de contenido con amplio reconocimiento en la farándula colombiana. A través de sus redes sociales, ambos influencers han cosechado una masiva comunidad de seguidores que permanecen al tanto de todos sus movimientos.

De hecho, hace poco los dos protagonizaron un cruce bastante fuerte y, al parecer, protagonizarán una pelea de boxeo. Así lo pactaron y dejaron constancia en sus respectivos canales digitales.

“Yo recordé a Logan Paul, un youtuber de Estados Unidos que hace peleas entre famosos y hace dos años tuvo un problema con otro youtuber e hicieron una pelea, una chimba. Entonces, salí públicamente y le dije: ‘Vamos a pelear, le dije a ‘Cacarrieta’ y él dijo que sí'”, indicó La Liendra en sus redes sociales.

“Me reuní con el equipo de él y aceptaron. Les voy a contar qué va a pasar, qué va a suceder y cómo veo la pelea. Para que no crean que soy un bruto o lo que estoy haciendo es por rabia, yo tengo un plan… Se me activó el coco y dije: ‘Creo que él es inteligente, pero soy más inteligente que él y lo voy a hacer caer en mi juego y aceptó la pelea’. Yo le dije al equipo: ‘Vamos a pelear, él y yo, que gane el mejor. Pero con juez, con chimba de ring y en un lugar donde las personas puedan ir’”, agregó.

Desde entonces, tanto La Liendra como Nicolás Arrieta han sido tema de conversación en redes sociales y los internautas han aprovechado cada oportunidad para caldear los ánimos y referirse a la pelea.

El supuesto historial de La Liendra

Recientemente, a través de cuenta de Instagram, Nicolás Arrieta compartió una captura de pantalla que le envió uno de sus seguidores. El internauta aseguró que se trataba del historial reciente de búsquedas en Google de La Liendra.

“Un seguidor me envía una captura de las búsquedas de La Liendra aquí en Google, que estaba viendo en Twitch. Vamos a ver qué es lo que está buscando La Liendra”, comentó Arrieta en su video.

En su orden, las búsquedas recientes que aparecían en el pantallazo eran:

Traductor Ferrari roma Es legal comprar la tarjeta militar Comprar la tarjeta militar Haran o aran Cuadrilátero Crock of Gold: bebiendo con Shane MacGowan Logan Paul Nicolás Arrieta hace gym

“Borre el historial, por lo menos”, dijo entre risas Nicolás Arrieta en el video. No obstante, se desconoce si la captura de pantalla realmente corresponde al historial de La Liendra, aunque el internauta que lo envió dijo haberlo obtenido cuando el influencer transmitió en Twitch.

“Siempre he querido ser personero”: La Liendra confesó que desea terminar el bachillerato

Recientemente, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, habilitó una caja de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram. Uno de los internautas aprovechó para tocar el tema de la educación, pues es sabido que el joven no concluyó su bachillerato.

“¿No le gustaría terminar sus estudios? No es hate ni nada, es una pregunta no más”, preguntó el seguidor. La Liendra no tuvo ningún problema en responder y, de paso, reveló los planes que tiene para su formación académica.

“Liendritas, claro que me voy a graduar, claro que voy a terminar mi educación, no se les olvide que solo tengo 22 años. Sea como sea me voy a graduar. Pero esperen, yo no me quiero graduar desde mi casa o comprando el cartón”, fueron las primeras declaraciones del creador de contenido.

Luego de esto, La Liendra comentó que quiere ir al colegio: “Yo todavía estoy muy joven, todavía puedo hacer mi once en un colegio como un bachillerato normal. Dios quiera se pueda hacer el otro año, de ir a estudiar todos los días. Yo siempre he querido ser personero”.

Según las palabras de Gómez en historias de Instagram, la razón por la que no pudo culminar el bachillerato fue debido a que debía trabajar, aunque llegó hasta el último curso, es decir, once. “Trabajaba de lunes a viernes y me metí a ‘sabatino’. Llegue a once y luego empece a hacer videos, pero sí me voy a graduar solo que ahorita, tengo muchos proyectos. Voy a terminar los proyectos, que me están cogiendo mucho tiempo, y voy a sacar un espacio para ir al colegio”, ratificó el joven antioqueño.

Por último, el influencer se planteó una meta a futuro: “A mis 25 años quiero estudiar psicología”, concluyó.