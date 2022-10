La Liendra reveló que tendrá una pelea de boxeo con Nicolás Arrieta

La Liendra y Nicolás Arrieta protagonizaron una serie de noticias en las plataformas digitales y los medios nacionales, debido a un cruce de mensajes que tuvieron. Los equipos de trabajo de ambos creadores de contenido se pusieron de acuerdo y fue confirmado el combate, el cual se llevará a cabo dentro de un mes.

En medio de la polémica que se desató, el paisa decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram y aclarar todo el asunto de la pelea, explicando cómo se concretó todo y cuáles fueron los lineamientos que se eligieron para realizar el encuentro.

El joven no dudó en dar su versión y confrontar las opiniones que surgieron sobre el desafío que aceptaron ambos.

“Abro mi Instagram para hacerme responsable de todas las polémicas que hay conmigo, siento que en este momento que hay mucho ruido con La Liendra, que todo el mundo está opinando, que dicen lo que quieren, menos yo. Hoy quiero hacerme cargo de todas esas cosas que se dicen y darle orden”, dijo al inicio de un video en las historias del perfil.

“Se está armando una pelea de boxeo, en la que voy a participar, medios de comunicación están sacando todo de contexto, entonces quién mejor que yo para explicar: ¿Se va a dar esa pelea? ¿No se va a dar? ¿Sí voy a participar? ¿De dónde nace?… Quiero que me ponga atención, antes de que me juzgue y diga cualquier cosa”, expresó Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, en el contenido.

De acuerdo con lo que mencionó el instagrammer, a él no le convienen las polémicas en términos laborales, ya que sus números y cifras disminuyen en gran cantidad. Por eso se percató que a quienes lo nombran o lo involucran en líos les termina yendo mejor y suben las reacciones en los contenidos que tienen.

“Me va muy bien en Instagram, tengo 100.000 likes en mis videos, me ven un millón de personas en historias, tengo 200.000 ‘likes’ en las fotos… Cuando me meto en una polémica, en vez de subir, yo bajo. Mientras, analicen a las personas que hablan de mí, en polémicas. Analice a cualquier persona que dé una opinión de La Liendra, mírenle los likes; le va superbién. Y vaya a ver un video en el que no habla de mí y no tiene ni la mitad (…) Yo en polémicas soy el más afectado, ya tengo buenos números con o sin polémica y ellos no”, expresó.

El joven, de 22 años aprovechó este espacio para hablar de lo que ocurrió con Arrieta y aseguró que fue muy inteligente al frenar a su colega con la pelea, pues era mejor proponerle algo mucho más construido y preparado.

“Yo recordé a Logan Paul, un youtuber de Estados Unidos que hace peleas entre famosos y hace dos años tuvo un problema con otro youtuber e hicieron una pelea, una chimba. Entonces, salí públicamente y le dije: ‘Vamos a pelear, le dije a ‘Cacarrieta’ y él dijo que sí'”, indicó en su relato.

“Me reuní con el equipo de él y aceptaron. Les voy a contar qué va a pasar, qué va a suceder y cómo veo la pelea. Para que no crean que soy un bruto o lo que estoy haciendo es por rabia, yo tengo un plan… Se me activó el coco y dije: ‘Creo que él es inteligente, pero soy más inteligente que él y lo voy a hacer caer en mi juego y aceptó la pelea’. Yo le dije al equipo: ‘Vamos a pelear, él y yo, que gane el mejor. Pero con juez, con chimba de ring y en un lugar donde las personas puedan ir’”, agregó.

De igual manera, La Liendra puntualizó en que quería que los interesados en ver este evento pudieran asistir, pagar una boleta y disfrutar de los acontecimientos en el ring, recolectando dinero para aportar a la educación y así recaudar para buenas causas.

“Yo quiero que las personas vayan y que paguen la entrada mínima y lo que hagamos en entradas, lo donemos a la educación. No sé leer, no sé escribir, pero voy a aportar a la educación y me parece bien que no se hicieron las cosas como él quería”, dijo.

La Liendra finalizó todo el tema señalando que no tiene relación con Nicolás Arrieta y que todo se manejó a través de sus equipos, por lo que había que esperar que se definieran las fechas y los espacios para el evento.

“Ustedes van a poder estar, tengo un mes para prepararme, que gane el mejor, aunque yo sé que ese es mi terreno. Vamos a ‘darnos en la jeta’, pero haciendo un ‘show’ y algo social, aportando a la educación ¡Como tú querías ‘baby’! Yo les aviso cuándo es la fecha, el lugar de la pelea… Ya la pelea se sabe que va a ser en un mes; fecha, hora y lugar, se los digo apenas lo tenga confirmado”, concluyó.