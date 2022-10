La Liendra presumió sus costosos zapatos, le llovieron críticas y los compararon con un Transmilenio

Mauricio Gómez, reconocido en redes sociales como La Liendra, se ubicó en el centro de distintas noticias en los medios nacionales, debido a las publicaciones sobre su vida que salieron a la luz a través de las plataformas digitales. El paisa se robó las miradas de los curiosos con algunos lujos que se dio, además de las adquisiciones que hizo a lo largo de su carrera como influencer.

El antioqueño, que suele despertar todo tipo de reacciones entre sus seguidores, llamó la atención de varios usuarios de Instagram con una serie de fotografías y videos en los que chicaneó una nueva compra que hizo. El joven aprovechó su cuenta oficial para mostrar un nuevo par de zapatos que llegaron a su colección, los cuales costaron varios millones de pesos.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil, La Liendra publicó un carrete de fotos donde mostró un par de tenis negros que adquirió recientemente, los cuales despertaron opiniones por el diseño que tenían. La prenda tenía una gran plataforma dividida en el centro, mientras a los laterales sobresalía la suela.

Pese a lo emocionado que estaba el creador de contenido, las críticas y comentarios negativos comenzaron a fluir, por lo que decidió pronunciarse al respecto y responder a las opiniones ajenas. El joven, de 22 años, mencionó que le gustaban mucho estos tenis, ya que poseían una imagen “futurista” y eran muy particulares.

“Ya me empezaron a criticar mis zapatos. Que parecen unos Transmilenios, que parecen una plancha al vapor. Pero, ¿y qué? A mí, la verdad, me encantan. Pregunta seria: ¿a usted le gustan, se los compraría? A mí me fascinaron. Tienen como un diseño futurista, no se sienten para nada pesados. Me gustan demasiado, ¿ustedes se los comprarían?”, dijo el colombiano, ubicando una casilla de encuesta para saber qué opinaban sus seguidores.

No obstante, en el mismo clip, La Liendra aprovechó y reveló el precio de los zapatos, afirmando que daba este dato como parte de la encuesta para que las personas se basaran y decidieran. El influencer apuntó que este diseño le costó más de cinco millones de pesos colombianos, haciendo la conversión de los dólares que pagó.

“Les voy a decir el precio, pero porque les estoy haciendo la encuesta. A mí me costaron 1.200 dólares (más de cinco millones de pesos colombianos), que hoy en día eso es muy caro por el cambio, pero a mí me parece que tienen un precio justo. Sí, obviamente es un precio elevado, pero es que hay zapatos que valen 3000 o 4000, y no. ¿Se los compraría? A mí me parecen demasiado bonitos”, señaló en el post.

Para finalizar estas críticas que recibió el joven, quiso defender su gusto por adquirir zapatos, indicando que estos gastos que hacía no eran nada comparados con las inversiones de las mujeres en bolsos costosos y lujosos. De igual manera, el paisa añadió que tenía amigos que compraban relojes carísimos y extravagantes, por lo que sus tenis no eran nada comparado con ello.

“Los tenis son un gusto supereconómico al lado del gusto de las mujeres en bolsos. Mi novia tiene bolsos de mucho, mucho valor. Otro gusto que me parece extravagante es el de los relojes. Conozco amigos que tienen unos de 120 millones”, agregó el antioqueño.

En las imágenes que se observaron en el perfil de La Liendra, los fanáticos lograron detallar que amigos y allegados aprovecharon para molestarlo y sacarle broma al tema, comparando el diseño con Transmilenios y electrodomésticos. Famosos como El Mindo, Dekko, Keityn y Daiky Gamboa se burlaron de su amigo, criticando el estilo de la prenda.