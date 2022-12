Video: Maía rompió en llanto tras eliminar a un nuevo participante de ‘La Descarga’

La descarga, de Caracol Televisión, sigue avanzando para encontrar a la mejor voz del momento, mostrando nuevas fases, retos y pruebas, las cuales medirán el potencial de cada uno de los participantes. Los mentores eligieron a once cantantes y se enfrentaron a ‘La prueba’, donde deben solo quedarse con diez talentos para iniciar otro escenario de la competencia.

En esta ocasión, primero el famoso cantante Santiago Cruz tuvo que elegir entre la salsa y el vallenato, con la interpretación de los participantes Yerick y Cristian Better en el escenario por un cupo al campamento musical de la competencia.

“Les agradezco que no me la ponen fácil porque los dos que sé que es un momento de estrés, de emoción, salieron ahí a decir: ‘¡Aquí estoy!’ (...) El último cupo de mi selección es para Cristian”, señaló el mentor, dándole la oportunidad de continuar en la siguiente fase de La Descarga.

Después, fue el turno de Marbelle para escoger entre Tiago Sevilla y “Chichi” Ortíz, quienes interpretaron los éxitos musicales Si fueras mi enemigo, de Andrés Cepeda y Una vaina loca, de ‘Fuego’, respectivamente.

“Quiero decirles a los dos: Mi absoluto respeto por lo que hacen. Son tan distintos y cada uno tan especial en lo que hacen, que es muy difícil esta decisión para mi, hoy. La persona que entra a ser parte de mi equipo esta noche es Tiago”, dijo la mentora, dándole la oportunidad de continuar en la siguiente fase de La Descarga, dejando de lado la amistad que tiene con Ortiz desde hace años.

El siguiente en elegir fue Gusi, quien decidió colocar en competencia dos propuestas muy diferentes, con la participación en el escenario de ”El puma del vallenato” y Lúi, quienes interpretaron los éxitos musicales Ábrete, de Martin Elías y Rolando Ochoa, y Reggaetón lento, de la agrupación CNCO, respectivamente.

“Muchachos, independiente de lo que pase, valoró mucho el respeto que le tienen a ese escenario, a la música en general, a este arte bonito que nos ha regalado la vida. Es un momento complicado para mí. Quiero decirles que el tren tienen una parada, pero es para hacer un trasbordo a otro camino y espero volvérmelos a encontrar. Gracias a los dos, los felicito. Pero solo uno puede pasar. (...) Se gana el último cupo en el campamento musical ‘El puma del vallenato’”, manifestó el mentor Gusi.

Por último, Maía tuvo que elegir entre sus dos concursantes, pero algo que captó la atención de los demás mentores y compañeros de set, fue que antes de dar su decisión al público, rompió en llanto.

En esta ocasión se enfrentaron en tarima Sebastián “El Tren” y Raymond Céspedes para obtener un cupo en el equipo de la colombiana y llegar al campamento musical. “El Tren” interpretó el tema Usted, de Dolores de la Colina, mientras que Céspedes le puso ritmo al escenario con Visa para un sueño, de Juan Luis Guerra.

“Yo sé que soy una boba. (...) No quiero hacerle daño a nadie. (...) Me está dando un ataque, una cosa horrible. Les voy a decir lo que yo siento, o sea, son demasiado buenos los dos. ‘El Tren’ es un musicazo, es un hombre que tiene demasiada fuerza y que merece una oportunidad. Raymond es un hombre que tiene demasiada fuerza y merece una oportunidad, ¿y quién soy yo para decirle a alguien que no? Me siento responsable. (...) La persona que sigue al campamento musical y que sigue en ‘La Descarga’ es ‘El Tren’”, indicó.

Al tomar la decisión, Maía en compañía del concursante eliminado, en tarima, se puso a su disposición para futuros proyectos: “Te prometo que pongo a tus servicios mi voz para que grabes lo que quieras”, concluyó la mentora.