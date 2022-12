Maía reveló detalles del detrás de ‘La descarga’; estaba enferma durante ‘La prueba’

La Descarga, del Canal Caracol, sigue dando sorpresas a miles de sus fieles seguidores con las nuevas etapas a las que está entrando la competencia. Cada oportunidad le abre paso a retos inesperados, donde los participantes tendrán que demostrar su talento y la potencia vocal que llevan.

En el reciente capítulo, los mentores se enfrentaron a La prueba, un nivel en el que debían cantar con todos los integrantes de su equipo y así dejar a uno por fuera del reality. Esta fase ayudaría a los artistas a conocer más a fondo a sus concursantes y conformar una unión sólida para el momento en que avancen las presentaciones y shows.

La primera en realizar esta dinámica fue Maía, quien interpretó algunos temas como Recuérdame, Yo no sé mañana, I got you (I feel Good) y Mujeres, en compañía de Anamilé, Laura Azul, Ricardo Arjona (imitador), Jair Santrich y Sebastián ‘El tren’. Al finalizar toda la prueba, la celebridad decidió dejar en riesgo a ‘El tren’, exigiéndole más potencia en el siguiente show.

Pese a que la mentora se lució y brilló en todos los géneros que cantó con sus pupilos, durante el capítulo del 2 de diciembre de Día a día, Maía reveló que en aquel momento no se sentía bien del todo, ya que tenía fiebre y un malestar. En conversación con el matutino, la artista habló un poco de su experiencia y cómo ha sido de duro despedir a integrantes de su equipo.

“Con estas lluvias y todo, ayer tenía 39.5 de fiebre”, dijo la cantante, revelando un poco del detrás de cámaras de los proyectos televisivos. Las presentadoras del formato la elogiaron y le dijeron: “Te sienta bien la fiebre”.

En su intervención, la cantante apuntó lo importante que era esta nueva etapa en La descarga, ya que una mala jugada podría afectar a sus pupilos o llevarlos a desconcentrarse. Maía señaló que estaba muy nerviosa, pero ahora se preparaba para lo que venía.

“Debo decirles que es una prueba grande para los mentores. Estaba muy nerviosa. Hoy ya estoy más tranquila, pero espero que con el pasar de los días se me quite un poco”, dijo.

“Estaba muy nerviosa porque son canciones que uno ha escuchado, pero lo difícil es cantar en el tono, entonces toca ajustarse a la canción y hacerlo bien. Lo más difícil es que si nosotros no lo hacemos bien, afectamos a los participantes. Uno está en este estado de no quererle fallar a su pela’o”, agregó.

Jessica Cediel quedó sin palabras tras inesperada confesión de participante de ‘La descarga’

En medio de la etapa de selección, Breiner Gaster realizó su segunda presentación y desató toda clase de reacciones entre los entrenadores de la temporada. Aunque nadie se lo imaginaba, el cantante de música regional mexicana y popular terminó seleccionado por Gusi, quien era la opción que menos deseaba.

Gaster mencionó, antes de salir a dar su presentación, que no deseaba quedar en este grupo porque no sentía que el venezolano fuera el mejor tutor para su género musical y el trabajo que había realizado. El artista cantó Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solís, y llamó la atención de Gusi al instante.

Al regresar de esta experiencia, Jessica Cediel entrevistó al Breiner y lo quiso molestar con el tema del cantante, haciendo énfasis en unas palabras que dio Santiago Cruz al respecto, donde aseguraba que este resultado había sido una “decisión desafortunada”.

“De acuerdo con lo que le toque a uno, pero fue desafortunado por el género de música. Se acaba de convertir en un reto, quizá más para él”, dijo el participante, mostrándose pasmado con lo que sucedió en el escenario.

En la conversación se observó que Cediel utilizó un acento mexicano para referirse al cantante, haciendo alusión al estilo que proyectó desde que llegó a la competencia. El concursante le preguntó por qué hablaba de esta manera y ella respondió basándose en sus gustos musicales.

“¿Y tú por qué estás hablando así, güey?”, dijo Breiner, a lo que Jessica afirmó: “Porque tú representas lo que me gusta del género regional: la banda”.

No obstante, el artista soltó un comentario coqueto, similar a una confesión, dejando sin palabras y sonrojada a la presentadora del reality.

“¿Sí? Y tú me gustas a mí, Jessica”, dijo el hombre, por lo que la modelo reaccionó y señaló: “Ay, Dios mío, nos fuimos en gastos… Por ahora, a continuar. Gracias Breiner”.