Jessica Cediel quedó sin palabras tras inesperada confesión de participante de ‘La descarga’

La descarga, de Caracol Televisión, ya pasó a su segunda fase de competencia y le abrió paso al proceso de selección para conformar los cuatro equipos comandados por Maía, Marbelle, Gusi y Santiago Cruz. La lucha por las mejores voces arrancó y cada mentor utiliza sus herramientas para construir un grupo sólido y potente para llegar a la final.

En medio de esta etapa, Breiner Gaster realizó su segunda presentación y desató toda clase de reacciones entre los entrenadores de la temporada. Aunque nadie se lo imaginaba, el cantante de música regional mexicana y popular terminó seleccionado por Gusi, quien era la opción que menos deseaba.

Gaster mencionó, antes de salir a dar su presentación, que no deseaba quedar en este grupo porque no sentía que el venezolano fuera el mejor tutor para su género musical y el trabajo que había realizado. El artista cantó Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solís, y llamó la atención de Gusi al instante.

Al regresar de esta experiencia, Jessica Cediel entrevistó al Breiner y lo quiso molestar con el tema del cantante, haciendo énfasis en unas palabras que dio Santiago Cruz al respecto, donde aseguraba que este resultado había sido una “decisión desafortunada”.

“De acuerdo con lo que le toque a uno, pero fue desafortunado por el género de música. Se acaba de convertir en un reto, quizá más para él”, dijo el participante, mostrándose pasmado con lo que sucedió en el escenario.

En la conversación se observó que Cediel utilizó un acento mexicano para referirse al cantante, haciendo alusión al estilo que proyectó desde que llegó a la competencia. El concursante le preguntó por qué hablaba de esta manera y ella respondió basándose en sus gustos musicales.

“¿Y tú por qué estás hablando así, güey?”, dijo Breiner, a lo que Jessica afirmó: “Porque tú representas lo que me gusta del género regional: la banda”.

No obstante, el artista soltó un comentario coqueto, similar a una confesión, dejando sin palabras y sonrojada a la presentadora del reality.

“¿Sí? Y tú me gustas a mí, Jessica”, dijo el hombre, por lo que la modelo reaccionó y señaló: “Ay, Dios mío, nos fuimos en gastos… Por ahora, a continuar. Gracias Breiner”.

Exparticipante de ‘La descarga’ le tira un sablazo a Marbelle por haberlo eliminado del programa

Exparticipantes de realities como Yo me llamo, La voz y A otro nivel se juegan un cupo para la “casa estudio”, donde convivirán y competirán por el premio mayor, que se lo llevará aquel que logre sobrevivir a todas las pruebas que los mentores les pongan y a la convivencia con las demás estrellas.

En caso tal que uno solo no oprima el botón, el competidor quedará eliminado y sin ningún tipo de segundas oportunidades, como fue el caso de Robinson Silva, hombre que imitó a Julio Jaramillo en Yo me llamo, quien luego de cantarle a Santiago Cruz, a Gusi y a Maía logró enamorarlos con sus notas despechadas, sin embargo, no pudo robarle el corazón a Marbelle y quedó descalificado.

Durante el capítulo, que ya se emitió, se ve cómo Silva acepta la decisión de los mentores y cuenta su historia personal, en la que se pudo conocer que el artista dejó a su familia para alcanzar su sueño y, gracias a la plataforma que le dio el anterior reality, logró redimirse con ellos y obtener una mejor situación laboral.

Después de esto, y de unas palabras muy significativas por parte del intérprete de Y si te quedas, ¿qué?, los mentores lo despidieron con mucho cariño y el programa siguió su rumbo, eligiendo a más cantantes y despachando a aquellos que, según los cuatro líderes del show, no tienen el nivel para seguir en la competencia.

Fue, en un espacio que le abrió el programa de chismes Lo sé todo, donde Róbinson se despachó contra la única mentora que no lo eligió, Marbelle, dejando claro que no tienen ni la más mínima idea de por qué ella no oprimió el botón y hasta le tiró la pelota para que ella misma confesara por qué fue que dejó ir al talento de Silva de La descarga.

“Toca preguntarle si no le gusta mi voz, no le gusta mi talento o no le gusta la música de Julio Jaramillo… Creo que ella desde hace varios años conoce mi carrera musical. Hay que decirle a Marbelle que mi voz sale así, yo lo di todo allá”, declaró el eliminado de La descarga en un video que se puede ver en las redes sociales, donde aparecen decenas de comentarios de cibernautas que no están de acuerdo con las afirmaciones del imitador contra la “reina de la tecnocarrilera”.