Video: Sofía Vergara hizo su propia y muy cómica versión de ‘Titanic’

Sofía Vergara es más que un cuerpo escultural y una sonrisa perfecta, es una actriz con un talento inmenso para la comedia y eso no solo lo demostró durante las 11 temporadas que estuvo en la serie Modern Family, donde interpretó a la también colombiana Gloria Delgado-Pritchett, sino que también lo deja ver a diario en sus redes sociales.

Diariamente Sofía muestra infinidad de fotos y videos con situaciones muy divertidas que ella vive normalmente o que también produce, de acuerdo a lo que esté festejando o tenga que hacer la colombiana, como cuando en Acción de Gracias mostró su secreto para tener una cena exquisita y deliciosa… Comprarla a domicilio y servirla cuando nadie la esté viendo. En otra ocasión también se trepó en una estantería e hizo una pose de maniquí para que las personas de la tienda le comprara su nueva colección de ropa para las fiestas de fin de año.

Todas estos momentos los publica Sofía en su cuenta oficial de Instagram, donde sus más de 27.4 millones de seguidores siempre se despachan en elogios y risas para la colombiana, a quien nunca le ha dado pena el ridículo y se presta para montajes como el último que posteó, donde se le ve haciendo una versión de una de las escenas de la famosa película de James Cameron: Titanic.

En el video se le ve a la colombiana sentada con sus brazos y sus piernas cruzadas sosteniendo a su perrita Baguette González, las dos montadas en una canoa que navega por un río en una noche de luna llena en compañía de un cuervo que se posa muy sereno en uno de los laterales de la embarcación.

Lo gracioso de este video es que Sofía está usando lentes de sol en un montaje nocturno y mientras ella, Baguette y el cuervo se mueven con la balsa, suena de fondo la mítica canción de Celine Dion My Heart Will Go On, que le dio un Óscar a la canadiense por ser el sencillo oficial de la cinta del gran crucero que se hunde en las aguas frías del atlántico norte, protagonizada por los jóvenes Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Muchos de sus seguidores de inmediato le comentaron muchos emoticones de caritas muriendo de risa. Otros fueron más allá y relacionaron el video con algunas escenas de Modern Family donde involucraron un bote o un perro. “¿Por qué escucho a Gloria llevar a Stella a un lugar donde Jay no sabe?”, “Solo esperando a que Cam salga del agua con su traje de cumpleaños jajaja 😂”, “Dios mío, no puedo soportarlo... esto es tan divertido”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en dicha sección, resaltando el del hijo de la colombiana, Manolo González, quien es el dueño oficial de la perrita y comentó: “imagen bendita”.

Baguette es un miembro importante de la familia Vergara González Maganiello, siendo una de las que más disfruta la compañía de los hombres de la familia, como Manolo y Joe, despertando los celos de la actriz colombiana, quien incluso se despachó en envidia cuando contó la situación compleja que la cachorrita la hace vivir en su casa, todo en el desaparecido The Ellen DeGeneres Show.

En el programa Vergara contó que la perrita no suelta a Joe en ausencia de Manolo e incluso tiene que dormir con el actor en su cama matrimonial, desplazando a Sofía, pues con ella no tiene ni cinco de simpatía, solo se deja cargar de ella cuando quiere comida.

De hecho, el video de la actriz que está generando risas tiene mucho que ver con la cercanía de las dos, pues la barranquillera lo tituló: “Dejando la fiesta que tiene un pastel maluco por una mejor fiesta con mejor pastel 😂”.