Will Smith revela que bajó 30 libras después de una foto viral en la que se ve pasado de kilos

El actor Will Smith reconoció que su foto viral denominada dad body, la cual fue tomada en mayo de 2021, fue de gran estímulo y lo impulsó a lograr una pérdida de peso de 30 libras, alrededor de 15 kilos, para su papel en Emancipación.

En ese sentido, el actor de 54 años indicó que se sentó con sus tres hijos, Trey, de 30 años; Jaden, de 24, y Willow, de 22, durante el episodio del miércoles del programa Red Table Talk, para hablar de cómo interpretar a un antiguo esclavo llamado Peter, el cual fue un papel que “cambió absolutamente” su vida.

“Recordarás que publiqué la foto del ‘cuerpo de su padre’”, dijo. “La foto que publiqué fue el comienzo de mi preparación para perder peso para Peter. Tenía unos 225 libras cuando empecé y en el punto más bajo, en la película, llegué a 195″.

Cabe recordar que esta película, la cual está basada en una historia real, documenta el viaje de Peter a través de los pantanos de Luisiana después de que casi lo mataran a latigazos en una plantación.

Aunque Will Smith quería perder peso para su propia satisfacción personal, también sabía lo importante que sería la drástica pérdida de sus kilos de más para el contexto de la película.

"Esto es asqueroso", escribió en el actor en Instagram. - Foto: Instagram/ Will Smith

“Para mí, el físico es una parte importante de lo que hace que la gente diga: “¡Woah! Ser capaz de hacer transiciones y manipular tu cuerpo como actor es una gran parte de la suspensión de la incredulidad para la gente”.

En ese mismo sentido, el actor reveló que, además de afinar su dieta y hacer ejercicio dos horas al día, las duras condiciones de rodaje le ayudaron a perder más kilos de los que él mismo tenía pensado.

“En realidad, estar en los pantanos (...), hace calor, es desagradable”, explicó. “En realidad estás en el pantano, así que tienes las manos sucias y no te apetece coger comida y comer”, reveló.

Antes de rodar la emotiva película, el ganador del Óscar admitió que se encontraba en el “peor estado de mi vida” tras pasar “incontables días pastando por la despensa” durante la cuarentena.

En ese momento, el padre de tres hijos compartió una foto sin camiseta con sus 62 millones de seguidores de Instagram, que no tardaron en apoyar su nuevo cuerpo.

En la foto, el actor de Aladdin mostraba su pecho y vientre desnudos con una sudadera azul con capucha sin cierre y unos ajustados pantalones cortos negros.

Poco después de prometer hacer algunos cambios en las redes sociales, Will Smith comenzó a filmar el proceso para su miniserie de YouTube Originals: ‘Best Shape of my Life’.

Smith volvió a hablar de la bofetada a Chris Rock: “Fue una noche horrible”

Smith fue de nuevo noticia por su regreso al cine, tras los rezagos de su discusión y agresión en vivo en medio de la 92.ª entrega de los galardones más codiciados de la Academia de Hollywood. El actor le dio una bofetada al comediante Chris Rock, luego de que este último hiciera un chiste sobre el problema de alopecia que sufre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Tras la polémica actuación, la Academia penalizó a Smith, cientos de personas alrededor del mundo criticaron su violenta intervención y las más fuertes consecuencias fueron laborales: tras el incidente, algunas de las producciones en las que estaba trabajando fueron suspendidas o canceladas, y hasta el momento su aparición en la pantalla estaba en vilo.

Sin embargo, el actor estadounidense reapareció en televisión tras meses alejado de la vida pública, en medio de una gira de prensa para promocionar ‘Emancipation’, la nueva película que llegó a la plataforma de ‘streaming’ Apple TV+, el 9 de diciembre. Esto supone su regreso a las pantallas tras casi un año inactivo desde el incidente.

Smith estuvo en el set de grabación del programa The Daily Show, de Trevor Noah, donde no solo dio detalles de lo que será su nueva película, sino que volvió a hablar de la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock durante la gala de los Premios Óscar a principios de año.

“Fue una noche horrible, como puedes imaginar. Hay muchas complejidades y matices detrás, pero al final del día perdí la cabeza y creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que alguien está pasando (...) y yo estaba pasando por algo esa noche. No estoy justificando mi comportamiento, en absoluto. Solo diría que aprendí que tenemos que ser amables el uno con el otro”, manifestó el actor, en conversación con Trevor.