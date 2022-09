Yeferson Cossio reveló conmovedor mensaje, ¿de qué se trata?

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores con más alcance a nivel nacional y sorprendió este miércoles 21 de septiembre a sus seguidores con un conmovedor video. Resulta que el creador de contenido había estado muy triste en los últimos días por cuenta de una situación personal que llegó a afectarle mucho.

Una de sus mascotas estaba muy enferma, fue diagnosticada con un cáncer terminal y las esperanzas de que siguiera con vida eran muy pocas.

El diagnóstico golpeó muy fuerte al reconocido instagramer, quien también es popular entre las personas por su labor altruista con animales de la calle. Llegó a describir su dolor como inconmensurable y se mostró muy afectado.

Al principio del último reel que Cossio publicó en la red social Instagram, se le puede ver sollozando por la tristeza. Aunque las expectativas que le habían dado fueron muy pocas, él optó por llevar a Akyra, su mascota afectada, a una clínica veterinaria para que le practicaran una cirugía y le eliminaran el tumor.

Además, reconoció que la operación no fue muy fácil y que luego a la canina se le tenía que practicar quimioterapia. Fueron semanas muy complicadas, pero por suerte el tratamiento que se le practicó al animal de compañía resultó exitoso y pudo superar el cáncer. “Literalmente tengo ganas de agarrar el primer avión y agarrar para Colombia, quiero abrazar a mis bebés”, afirmó Yeferson.

El video ha recibido muchas interacciones en las redes sociales y más de uno se ha mostrado feliz por Cossio y su perrita. “Es tan afortunada de estar en una familia donde recibe tanto amor y atención, bendiciones para la familia Cossio, una vez más salvando la vida de un ser tan hermoso como los son los animalitos”.

“Te felicito y que no te dé pena llorar por estos seres de luz, a mi mascota tuve que dormirla para que pasara porque no tenía los medios para su recuperación. No sabes cómo sufro por esa decisión y porque mis medios no eran los suficientes. Mi Clear tenía 14 años conmigo, era mi hijaperruna. Cuando se fue, una parte de mí también murió”, fueron algunos de los comentarios que recibió el reel de Yeferson Cossio.

El amor de Yeferson por los animales

Es necesario destacar que Yéferson Cossio también es conocido por la gran cantidad de perros y demás animales que ha rescatado de situaciones difíciles y que ahora son sus mascotas. Además, este es uno de los motivos que más hace latir su corazón al antioqueño, según lo ha confirmado él mismo.

Por este motivo volverá a Colombia en un futuro cercano, el tema que tiene pensativo al popular creador de contenido es cómo va a hacer para llevarse todos sus animales para Tokio, teniendo en cuenta la gran cantidad de horas que dura este vuelo. Cabe resaltar que hasta una cabra tiene Yéferson Cossio. Un poco peculiar.

Desde que se fue del país, ya no es común ver a Cossio realizando las bromas y los juegos que hacía cuando estaba en el territorio colombiano junto a su hermana, su cuñado y sus amigos, en las que dejaba perplejos a todos sus seguidores. También, desde hace un buen tiempo, no ejecuta sus tradicionales sorteos a través de la red social Instagram.

Asimismo, al creador de contenido lo captaron hace algunos meses besándose con Aida Victoria Merlano, quien ha estado involucrada a un proceso judicial desde hace un buen tiempo por la fuga de su mamá, la excongresista, Aida Merlano.