Zulma Rey hizo trampa en ‘MasterChef’ pero el castigo no solo fue para ella

“Yo era la que hacía el jugo y lavaba la loza. No quería aceptar, pero me cuesta mucho cocinar, siempre me enredo. Yo ahí aprendí, yo dije: ‘voy a ser asistente de cocina’, entonces yo me hacía atrás, si me decían pásame esto lo pasaba o pelaba aquello. Iba aprendiendo de los que sí sabían”.

“Y voy a decir la verdad, es que realmente fui vaga, realmente debí haberme puesto a estudiar juiciosa. Pero como a mí no me gusta cocinar, yo pensé que una semanita y me iba del reality. Dije para qué me pongo a estudiar, como a mí no me gusta cocinar, no me importaba que me sacaran”.