¿Quién es y a qué se dedica? Él es el novio de Zulma Rey, actriz y participante de ‘MasterChef Celebrity’

Con su manera de ser, Zulma Rey se ha robado el corazón de los televidentes en MasterChef Celebrity. La actriz siempre aparece con una nueva ocurrencia, haciendo reír a carcajadas a los espectadores, pero también a sus compañeros de set.

La actriz ha tenido una extensa carrera en la pantalla chica y, además, en la misma televisión encontró el amor. Y es que desde hace muchos años tiene una relación con el también actor, Andrés Fierro.

Andrés fue bastante reconocido a comienzos de los 2000, cuando interpretó a Esteban en Padres e hijos. Sin embargo, luego del final de la producción muchos le perdieron el rastro.

Aunque Andrés no ha vuelto a aparecer en la pantalla chica, lo cierto es que sigue trabajando en proyectos audiovisuales. Ahora está explorando la faceta de director y productor, y en redes se ha mostrado feliz por cada nueva experiencia.

Además, parece que los años no le han pasado. El actor constantemente recibe mensajes de fanáticos que aseguran que ahora es todo un galán. Incluso, le piden que vuelva a la actuación para “verlo más seguido”.

Zulma Rey y Andrés Fierro son novios desde hace varios años. | Foto: Instagram @andresfierroactor

La pareja ha sido bastante comentada durante todos su años de noviazgo, y es que han sido protagonistas de diferentes escándalos, además de terminar y volver en varias ocasiones.

En 2021, luego de un tiempo sin estar juntos, la misma Zulma confirmó que habían decidido retomar su relación. Desde entonces se les ha visto en las redes bastante enamorados.

“Intentándolo de nuevo así nos digan que somos como... la relación tóxica, quizás sí ¿no?, como todas, como las de todo el mundo. Siempre van a querer opinar, decir, insultarnos por estar juntos”, confesó en aquel momento a Lo sé todo.

Zulma Rey y su novio han terminado y regresado en varias ocasiones. | Foto: Captura de pantalla del video de Canal RCN - Varios errores dejan a Karoll Márquez fuera del top 10 | MasterChef Celebrity

En aquella conversación también aseguró que: “Yo creo que si hemos resistido tanto tiempo es porque hay algo más que una relación tóxica, hay amor, entendimiento, tolerancia, que la madurez nos va a seguir dando una estabilidad”.

Hace un tiempo, en conversación con en el programa Bla Bla Blu de Blu Radio, la famosa también se sinceró sobre el amor y sus relaciones pasadas.

“Mi primera ruptura de corazón, pues es que yo no sé si a ustedes también les pasa que uno en el momento se siente superenamorado y piensa que ese es el amor de la vida de uno, pero al final no, no es tan trascendental”, comenzó diciendo.

Zulma Rey es una de las participantes más queridas de 'MasterChef'. | Foto: MasterChef Celebrity | Capítulo 85 | La última oportunidad de estar en el top 10 l Canal RCN

“Una vez tenía un novio y él sabía desde el principio que yo era actriz, decía que no le importaba, pero yo estaba haciendo una película con Lincoln Palomeque y fue como de novela, porque entramos al cine cargando las crispetas y la gaseosa. Y pues estábamos nosotros ahí en el tráiler en pleno beso y este muchacho me miró mal, me torció los ojos terrible y a los ocho días que yo tenía el estreno me terminó por teléfono”, agregó.

Pero la historia no terminó allí y Zulma contó cómo fue esa ruptura por teléfono. Además, aseguró que con el tiempo comprendió que era lo mejor para los dos.

Zulma Rey en 'MasterChef Celebrity' 2023. | Foto: MasterChef Celebrity | Capítulo 16 | Probando nuevos ingredientes l Canal RCN