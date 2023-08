Zulma Rey, de ‘MasterChef’, se sometió a nueva cirugía en su rostro: así se ve ahora

Al comienzo de la competencia, muchos colegas y espectadores no le tenían fe a la famosa, pero poco a poco, Zulma ha demostrado que tiene talento para la cocina y que se ha dedicado a estudiar. La actriz está cerca de llegar al top 10, lo que varios no se imaginaron.

En aquella conversación con el matutino también agregó que: “El ojo derecho está un poquito irritado porque me quitaron los puntos, pero ya lo tengo normal. Este tipo de cirugías que son para el bien de uno suben mucho la autoestima. Al principio decía que no se notaba tanto y no tenía ningún problema, pero a medida que avanzó el tiempo y que todo el mundo me decía que tenía algo, ya me empezó a acomplejar un poquito”.