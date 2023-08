Zulma Rey destapó su vida amorosa y recordó al novio que le terminó por ser actriz

Masterchef Celebrity es el reality de cocina del Canal RCN que tiene a más de un colombiano encendiendo el televisor en las noches, pues tanto el formato, como los jurados, los participantes y los retos han conquistado al público.

A lo largo del programa se ha podido ver el crecimiento que cada uno de los participantes ha tenido en el ámbito culinario, aunque muchos de ellos han salido de la competencia por errores mínimos, como no prestar atención a las órdenes, servir la comida cruda, sobrepasar el tiempo dado para entregar el plato y más razones.

Zulma Rey ha venido estudiando duro para ganarse un puesto en la final de 'MasterChef'. | Foto: Instagram: @zulmarey

La competencia se encuentra en el punto en el que se empiezan a enfrentar los mejores cocineros, por lo que se dan también las polémicas y unas de las más conocidas es la protagonizada por Zulma Rey y Martha Isabel Bolaños, aunque últimamente se han unido Natalia Sanint y Carolina Acevedo.

Aunque Zulma Rey fue una de las más criticadas al inicio por la forma incorrecta de preparar una carne, y por sentirse ignorada por sus compañeros, a lo largo de la competencia fue estudiando, aprendiendo, hasta llegar a entregar unos excelentes platos.

Aunque la actriz Zulma Rey ha mostrado sus habilidades en la cocina, también tiene una vida personal y amorosa, y en el programa de Blu Radio Bla Bla Blu entablaron una conversación con ella acerca de su vida sentimental.

En la charla le preguntaron a la actriz si a lo largo de su vida había tenido una ruptura amorosa dolorosa y, aunque lo pensó muchísimo, dijo: “Mi primera ruptura de corazón, pues es que yo no sé si a ustedes también les pasa que uno en el momento se siente superenamorado y piensa que ese es el amor de la vida de uno, pero al final no, no es tan trascendental”.

Sin embargo, después recordó que en un momento de la vida una pareja que tuvo cortó la relación con ella debido a su profesión: “Una vez tenía un novio y él sabía desde el principio que yo era actriz, decía que no le importaba, pero yo estaba haciendo una película con Lincoln Palomeque y fue como de novela, porque entramos al cine cargando las crispetas y la gaseosa. Y pues estábamos nosotros ahí en el tráiler en pleno beso y este muchacho me miró mal, me torció los ojos terrible y a los ocho días que yo tenía el estreno me terminó por teléfono”, afirmó Zulma.

Zulma Rey se siente ignorada en Masterchef Celebrity | Foto: @zulmarey

“Yo le dije: pero si tú sabías que yo era actriz, no entiendo. Pero se arrepintió en el camino y en ese momento yo estaba muy enamorada, entonces como que fue durísimo entenderlo, pero ya con el tiempo dije: no, igual yo qué iba a seguir ahí, eso tampoco era amor lo que él sentía por mí, porque si hubiera sido amor, pues hubiera aceptado lo que yo amo hacer en la vida. Entonces, más bien fue de lo que me salvé”, concluyó la actriz, participante de Masterchef Celebrity.

Zulma Rey se sometió a nueva cirugía en el rostro

La famosa estaba teniendo problemas para ver por uno de sus ojos, exactamente el derecho, así que tuvo que ser operada para corregir aquel inconveniente. La misma actriz lo confirmó en medio de una conversación con ‘Mañana Express’.

“Estoy muy bien, recuperándome con mi ojo nuevo, espectacular”, contó a los televidentes, dando un parte positivo respecto a su salud.

Zulma Rey volvió a pasar por el quirófano. | Foto: Fotograma 'Mañana express' - Canal RCN