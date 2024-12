Estado Islámico está presente en pequeños poblado afganos, pero todavía no ejerce control sobre ningún centro urbano importante.

Por el momento, los combatientes del EI están presentes en algunos poblados del norte y oriente del país, pero no ejercen control sobre ningún centro urbano . Según expertos que han seguido de cerca el conflicto en ese país, los combatientes del EI también querían demostrar que no están interesados en que haya diálogos, ni mucho menos paz con Estados Unidos . Justamente, la bomba de la semana pasada podría hacer tambalear esas negociaciones que tanto trabajo ha costado mantener y que, según las dos partes, hasta el momento han mostrado avances.

En los 18 años de la guerra de Afganistán, 3.500 militares estadounidenses han muerto en combate. Hoy, quedan 14.000 en ese país. Getty Images.

Sin embargo, después de librar la guerra más larga de su historia, Washington quiere retirarse de Afganistán, tal como lo ha expresado el presidente Donald Trump desde el comienzo de su mandato. La idea se materializó hace varios meses, pues los talibanes también están cansados de la guerra y quieren volver a ejercer el poder político en su país. Así, con la voluntad de las dos partes, instalaron una mesa de negociaciones en Doha, Qatar. El 12 de agosto, el enviado de paz estadounidense, Zalmay Khalilzad, anunció con optimismo que estaban a punto de llegar a un acuerdo. Sus palabras tuvieron eco en Washington, pues Mike Pompeo, secretario de Estado, elogió su gestión y aseguró en un trino que aplaudía “el progreso alcanzado en Doha”.

¿Por qué Trump, conocido por su tendencia a agrandar los conflictos en vez de resolverlos, quiere dialogar con los talibanes en lugar de atacarlos? Al parecer, tiene que ver con las próximas elecciones. El presidente quiere capitalizar la euforia que despertaría traer “a los muchachos a casa”. Hoy, 14.000 militares estadounidenses operan en territorio afgano, una cifra pequeña si se tiene en cuenta que en el punto más álgido de la guerra hubo casi 100.000. Si Trump logra sacar las tropas que quedan, podría declarar que la retirada fue un logro de su administración. Eso podría favorecerlo en gran medida: se consagraría ante sus votantes como el presidente que le puso punto final a la guerra más larga que ha librado su país, algo que ni siquiera pudo hacer su antecesor, Barack Obama. Más allá de las motivaciones de cada parte, las negociaciones de Doha estaban dando resultados y el acuerdo definitivo se veía a la vuelta de la esquina. Pero el bombazo de EI volvió a enardecer el ambiente.

El atentado de la boda puso sobre la mesa un punto aún no resuelto: ¿qué pasará con la seguridad del país una vez las tropas estadounidenses salgan de Afganistán? Washington aseguró que continuará ejerciendo labores antiterroristas en ese país, pues Trump ha prometido acabar con Estado Islámico. Pero eso podría resultar insuficiente.

Si bien Washington ha limado sus asperezas con los talibanes, aún no hay confianza entre estos y el actual gobierno. Los insurgentes ven a Ashraf Ghani y su gobierno como “marionetas” de Estados Unidos y por eso no los toman como interlocutores válidos. Por su lado, Ghani afirmó que los “talibanes no pueden exculparse de los terribles hechos del domingo, pues les han ofrecido a los terroristas una plataforma” para cometer ese tipo de ataques.