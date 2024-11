Ella no descansa por estos días. Si llegan 500 muestras, se queda hasta el final y “me voy a la casa pensando en esto, en el paciente que salió positivo, me doy en la cabeza con eso”, dice. En su hogar se preocupan, pero Ospitia les explica las normas de bioseguridad que tienen para que no les de temor estar en contacto con ella. “Al virus le tengo más bien respeto”.

Mientras más positivos encuentren es mejor, dice Ospitia. Ella cree que la pandemia “nos cogió más preparados que a Europa”, donde no cuidaron tanto la transmisión y por eso el contagio avanzó muy rápido, lo que hizo que en un momento dado los casos positivos aumentaran. Colombia está en ese punto crítico de contención y por tanto se han puesto en marcha las campañas para no salir de la casa.

“Yo les digo que tengan autocuidado”. Este virus no produce síntomas en la mayoría, pero contagia y enferma a muchos a su paso. “Debemos ser conscientes de eso. Puede que no me enferme y no me dé miedo, pero tengo que pensar en los demás”. Para ella no es una gripa más. Seguramente, más adelante, en un periodo prudente lo será, pero por ahora el mundo debe luchar contra esta pandemia.