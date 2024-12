Esto no significa que se deba estar sumergido todo el tiempo en temas laborales o realizar ejercicio sin parar. Más bien, hace referencia a tener la costumbre de nutrir la vida desde diferentes dimensiones y realizar actividades en diversos aspectos aislados del trabajo. “Es necesario pasar tiempo con la familia, los amigos y la pareja; tener hobbies y momentos de ocio; dedicarse a la formación constante sea o no académica; cuidar de la espiritualidad y la salud física; y encontrar momentos para uno hasta en cosas tan sencillas como pedir una cita médica”, complementa Uribe.

No emprender luchas innecesarias que van a implicar un mayor desgaste y no van a acarrear ningún beneficio. Por ejemplo, no formar pleitos en las vías cuando otro conductor cometa una imprudencia al ser consciente de que no se va a lograr nada y solo es un derroche inútil de energía. Es reconocer en qué situaciones, personas y lugares sí vale la pena involucrarse.