Historias solidarias

Familias en Circasia recibieron viviendas dignas gracias a una alianza empresarial

Homecenter, Fundación Catalina Muñoz, Fundación Imusa Samurai, la Fundación Argos, Corona, Scotiabank Colpatria y la Alcaldía de Circasia le cumplen el sueño a varios ciudadanos del Quindío.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de abril de 2026, 5:34 p. m.
YouTube video mUWGC1rq55Q thumbnail

Esta alianza público-privada ha permitido construir 20 viviendas nuevas y la mejora de otros 10 hogares bajo el programa Mi Hábitat, en la Urbanización San Fernando, en el municipio de Circasia, en el departamento del Quindío.

Son 30 familias las que se beneficiaron a principio del 2026 con este proyecto de transformación que además cuenta con un espacio comunitario intervenido: una caseta comunal de la vereda La Cristalina.

Para la construcción de estas viviendas se contó con la participación de 30 voluntarios de las diferentes compañías aliadas y una inversión superior a los $1.100 millones de pesos. Esta iniciativa también incluyó 10 talleres de entorno saludable.