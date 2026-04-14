Familias en Circasia recibieron viviendas dignas gracias a una alianza empresarial

Esta alianza público-privada ha permitido construir 20 viviendas nuevas y la mejora de otros 10 hogares bajo el programa Mi Hábitat, en la Urbanización San Fernando, en el municipio de Circasia, en el departamento del Quindío.

Son 30 familias las que se beneficiaron a principio del 2026 con este proyecto de transformación que además cuenta con un espacio comunitario intervenido: una caseta comunal de la vereda La Cristalina.

Para la construcción de estas viviendas se contó con la participación de 30 voluntarios de las diferentes compañías aliadas y una inversión superior a los $1.100 millones de pesos. Esta iniciativa también incluyó 10 talleres de entorno saludable.