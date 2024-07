Hoy se sabrá la fecha de la consulta liberal

El ex alcalde de Bogotá aseguró que la falta de garantías para participar en la consulta liberal lo motivó a retirarse de la colectividad y presentarse como candidato independiente en las próximas elecciones.



Las reglas de juego para la consulta interna cambiaron, por lo que no fue posible alcanzar un consenso alrededor de la definición de la fecha de la consulta, dijo ayer Peñalosa. "Me convertí en un estorbo en este proceso", agregó.



Entre tanto, Gaviria anunció que recibió plenas facultades de los otros precandidatos (Horacio Serpa, Rodrigo Rivera, Rafael Pardo, Andrés González y Cecilia López) para decidir la fecha de la consulta, sin necesidad de convocar un nuevo congreso del partido. Hoy al medio día se conocerá su decisión.



Gaviria resaltó además que lamentaba el retiro intempestivo de Peñalosa. "Lamentamos que Peñalosa se haya ido. No entendemos bien por qué lo hizo, pero esos son hechos que hay que acometer. Hemos tenido esta semana situaciones difíciles de opinión y encuestas que no nos han sido favorables, pero estamos convencidos de que estamos haciendo la política correcta y vamos a avanzar en ella", dijo Gaviria anoche después de la reunión.



Por su parte, Horacio Serpa, ex embajador ante la OEA y precandidato liberal, dijo que Peñalosa "nos tomó del pelo. Hicimos varias reuniones y siempre mandó un delegado, porque él estaba fuera del país, y el día que vamos a tomar la decisión anuncia que se retira del Partido. Eso no es serio".



El retiro del precandidato ya se pronosticaba. Lea más sobre el tema en 'El día 'D' de Peñalosa' (artículo de SEMANA).