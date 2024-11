Energía eólica: un tema de alto voltaje para los wayú

Joanna Barney y Camilo González Posso realizaron un estudio por más de dos años sobre el impacto que la revolución energética generará para La Guajira. Foto: Manuel Salinas Bustamante/Indepaz.

“Detectamos que el gobierno nacional no les ha informado con claridad a las comunidades sobre lo que está en juego. Las compañías llegan directamente al territorio, ubican el sitio donde quieren construir el parque y comienzan a relacionarse con las rancherías”, señaló Joanna Barney. Agregó que el Ministerio del Interior solo se ha dedicado a expedir los certificados en los que les informan a las empresas sobre las comunidades indígenas presentes en el territorio.

“Las comunidades se ven abocadas a enfrentar solas a grandes monstruos (empresas), sin ninguna asesoría. Les piden que los dejen instalar unas antenas y que a cambio les dan lo que ellos quieran, y la gente como no sabe sobre la dimensión del asunto, termina aceptando”, comentó.

A Barney también le preocupa que en materia de regalías no exista una normatividad que regule las fórmulas de pago a las comunidades y, más aún, en términos de un recurso renovable como el viento.

“A la gente la están tramando diciéndoles que van a crear fondos de proyectos, manejados por las mismas empresas”, resaltó. Advirtió que se están aprovechando de las comunidades, a partir del velo de desinformación existente. “Si no hay claridad y el Gobierno sigue regulando esto de forma desordenada, esta oportunidad de oro terminará generando un desastre para esa región”, sostuvo.



Puede leer: ¿Qué tantos pasos ha dado Colombia hacia la transformación energética?

Armando Custodio Wouriyu Valbuena, líder wayú y expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), aseguró que las empresas no dicen la verdad. "La verdad es decirles a las comunidades que necesitan su suelo porque van a usufructuar a su dios viento (Purash Jouktai) y su dios sol (Purash Kai) y que de cada 100 dólares que esto va a producir, ellos se van a quedar con todo. Nunca dicen eso", apuntó.

Aseguró que las compañías se han dedicado a señalar que es necesario hacer consultas previas. "Algunas lo han hecho bien y otras mal. Informan superficialmente que van a hacer. Les dicen las pequeñas cosas que les van a dar como compensación, pero que nada tienen que ver con el valor real de la utilidad que van a sacar allí", resaltó.

Para Wouriyu no ha existido tampoco una comunicación real, clara, precisa y concreta. Considera que a la comunidad wayú debería decíersele todo sobre los efectos ambientales y sociales que esto traerá. "Como las empresas no dicen la verdad, las autoridades indígenas no saben, desconocen que estas compañías lo que quieren es producir energía eléctrica para la acumulación del capital privado sin la participación de las comunidades. Es posible que haya algunas excepciones, pero no hay claridad en la información", dijo.

Afirmó, además, que no existe una verdadera presencia del Estado colombiano asesorando al pueblo wayú sobre sus derechos económicos, sociales, ambientales y culturales. "Acá los funcionarios del gobierno simplemente vienen a ser testigos de un acta que diga sí o no a la consulta previa, sin percatarse realmente si hubo un proceso participativo y una concertación adecuada, acorde con la realidad política y social de un pueblo", expuso.