Los cazadores ambientalistas

Son las ocho de la noche y nadie dice nada. Llevamos seis horas de camino y nos restan cuatro para llegar. Viajamos por primera vez en un tractor-remolque por las sabanas inundables de Cinaruco, Arauca, un lugar inhóspito y apartado de todo, incluso de la frontera con Venezuela.



Nos movemos en un tractor porque no existe otro medio de transporte que pueda adaptarse al terreno inundado. No hay carreteras, no hay casas ni redes eléctricas. Avanzamos gracias a la intuición de Indalecio Ojeda y Freddy Santana, dos campesinos que saben cómo adentrarse en la llanura.



Por su difícil acceso, el ecosistema de esta región de la Orinoquía: sabanas inundables tropicales, humedales, bosques de galería tropical y médanos (bancos de arena formados por el viento) se ha logrado conservar en un 90%.

Allí sobreviven alrededor de 68 especies de mamíferos, 178 de aves, 176 de peces, 670 de plantas y 74 de reptiles. Razón por la que, el pasado 1 de agosto, siendo Juan Manuel Santos aún presidente, declaró a Cinaruco como un área protegida de 332 mil hectáreas, un territorio que supera el tamaño de países como Luxemburgo.

En medio de esa llanura por donde también se mueve el jaguar y el puma, el tractor se atasca en el agua. En invierno, la tierra de Cinaruco es así: en algunas partes, firme y seca; en otras, una verdadera laguna formada por las aguas lluvias que alcanzan hasta los cuatro metros de altura, terrenos conocidos como esteros. Mientras intentan sacar el tractor del fango, Indalecio dice que es mejor hacer una parada en su finca, pues de seguir llegaríamos a la medianoche.

La idea de pasar la noche en la finca de Freddy, también llanero pero con poca extensión de tierra, parece cada vez más lejana. “En la finca podemos acomodarnos en hamacas y seguir mañana”, dice Indalecio. Nadie le responde, pero muchos pensamos: “¿Dormir en hamaca en medio de la nada?”.

En la casa del cazador

En el momento en que Indalecio compró su terreno en compañía de sus tres hermanos, sabía que en invierno sería difícil salir de su casa. Para no quedarse encerrado durante la época de lluvia, su agregado, oriundo de Venezuela, se encarga de cuidar el ganado mientras él se queda con su familia en Cravo Norte, un pueblo golpeado por las tomas guerrilleras de los años noventa, y el más cercano a su finca.

Cuando la familia de Indalecio no está, su casa es un gran salón sin habitaciones. No hay fotografías de familiares ni muebles. El lugar más acogedor es la cocina, donde preparan grandes filetes de carne de vaca y de venado.

Indalecio se emociona al contar que una vez persiguió un puma durante tres días, hasta que lo cazó porque se estaba comiendo sus vacas; pero guarda silencio ante la cabeza de venado que adorna una de las paredes de su casa.

Para él, como para muchos, los animales que caza por necesidad tienen un significado diferente a los que mata para subsistir. De unos se enorgullece; de los otros se avergüenza.

Para Linda Orjuela, profesional de nuevas áreas protegidas en la Dirección Territorial Orinoquia de Parques Nacionales Naturales, y quien ha estado dialogando con la comunidad sobre la declaratoria durante los últimos tres años, la cultura llanera tiene muy arraigado el consumo de carne de venado, de tortuga, de cachicamo, de lapa y de chigüiro.

Aunque saben que son animales que deben proteger, es una costumbre muy difícil de cambiar, especialmente para la gente que vive en las zonas rurales dispersas de Arauca. Sin embargo, ella asegura que después de haber convivido con algunos llaneros, identificó que quienes generan la presión a estos ecosistemas no son los campesinos.

“Son los cazadores que vienen de otros lugares y comercializan la carne de manera ilegal en grandes cantidades”, afirma.

“La naturaleza está regulando este territorio”

En la mañana nos avisan que es imposible llegar a la finca de Freddy, ya que el caño Juriepe está demasiado alto y, de intentar cruzarlo, podría arrastrar el tractor.

Para no perder el tiempo, Linda nos lleva a conocer los esteros, un lugar que en la mañana es la piscina de algunos llaneros y en las noches, el hogar de las babillas. Como el terreno es arcilloso, el agua no es absorbida tan fácilmente, razón por la que mantienen inundados ocho meses en el año.

Linda asegura que esto que estamos viendo es un ecosistema que se conecta con el área protegida, muy parecido al que íbamos a ver al interior.

“Este territorio está siendo regulado por la naturaleza. Por la misma lejanía y las dificultades de acceso, muy poca la gente viene, debido a ello esta parte está muy bien conservada”, explica Linda. Y no miente.