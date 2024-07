Habladurías

Un lanzamiento póstumo





Es extraño asistir a la presentación del libro de un autor muerto. Quizá por eso, en la librería de The Book Hotel, en Bogotá, resultaba incómodo mirar al puesto vacío que se encontraba entre el literato Andrés Gómez, quien presentó la obra, y Eduardo Medina, que leyó algunos de sus extractos. Juan José Morosoli, el escritor ausente, falleció en la ciudad uruguaya de Minas en 1957, dos años antes de que se publicara por primera vez Tierra y Tiempo, el compendio de 29 cuentos que recién imprimió la editorial independiente Animal Extinto. Durante el breve lanzamiento, realizado el jueves 6 de agosto ante una veintena de personas, Gómez resaltó el lenguaje bucólico y despojado de recursos literarios de Morosoli, quien a pesar de pertenecer al canon de las letras uruguayas es prácticamente desconocido en Colombia. Al final del evento, y antes de una última ronda de mate cocido en tazas de té, Édgar Blanco, uno de los fundadores de la editorial, develó cómo encontró a Morosoli: fue mediante una entrevista de la argentina Hebe Uhart que vio en YouTube.

El estreno de The Wolfpack











Para ser un grupo de jóvenes que jamás había salido de su pequeño apartamento neoyorquino hasta hace algunos años, los protagonistas del documental The Wolfpack, dirigido por Crystal Moselle, se desenvuelven con facilidad ante las cámaras. Estrenado el 20 de julio durante el Festival de Cine Independiente de Bogotá (IndieBo), la cinta cuenta la historia de los hermanos Angulo, seis adolescentes que, al tener prohibido salir de su apartamento por órdenes de su padre, dedican su tiempo libre a recrear algunas de sus películas favoritas. Después de haberse codeado con directores y actores en festivales de cine en Estados Unidos, los hermanos y Moselle llegaron a Colombia en su primera aparición frente a medios internacionales. Ante las luces de las cámaras y los ojos de curiosos, el grupo se movió con soltura por la alfombra roja, cada uno con un estilo exuberante y una comodidad resaltada por la respuesta de uno a la pregunta de qué le había gustado más de Colombia: “Definitivamente la cerveza y los cigarrillos”.

Dos argentinos en Sextante







Foto: Ana Vallejo





No resulta exagerado afirmar que tanto Jorge Sarsale como Teresa Pereda se encontraban emocionados en la inauguración de sus primeras exposiciones individuales en Colombia, que van hasta el 12 de septiembre. Sin afán, y dispuestos a esclarecer cualquier duda, los dos artistas argentinos guiaron al público por los salones de la galería Sextante, en Bogotá. La muestra de Pereda, titulada Agua que no se detiene, tiene como eje central la tierra. No solo como concepto, sino también como material de elaboración: mediante polvos, cenizas de volcanes, carbones y partículas recogidas del suelo elabora unas mezclas con agua que luego vierte sobre unos papeles gruesos para que el mismo líquido trace el camino de la obra. Por su lado, Entrevero, la exposición de Sarsale, es una serie de collages compuestos de hebras de guías telefónicas y tiras negras, formando unas estructuras asimétricas y caóticas que, vistas desde lejos, parecen cuadros de Jackson Pollock.

La nueva revista de cine











El resquebrajado edificio del centro comercial La Esmeralda, en el centro de Bogotá, esconde un secreto: al entrar, y después de atravesar los antiguos locales de joyería, se encuentra Madre, un restaurante de comida italiana que recién abrió el año pasado donde durante cuatro décadas hubo un patio abandonado. Y fue ahí donde, el miércoles 22 de julio, la revista de cine bimestral The End realizó su lanzamiento oficial, en el marco de IndieBo. La fiesta, a la que asistieron más de cien personas, contó con una organización meticulosa: no solo se alteraron los filtros de luz para crear un ambiente de cuarto oscuro, sino que incluso hubo una especie de alfombra roja para entrevistar a los invitados más prominentes, entre ellos, el director de La tierra y la sombra, César Acevedo, y la ex reina de belleza Paola Turbay. Si bien la publicación colombiana salió al mercado por primera vez en febrero, sus directores decidieron postergar la fiesta hasta julio para que la gente ya estuviera familiarizada con la marca. Y la idea, valga decirlo, funcionó.

La música comenzó en Bogotá













El Teatro Colsubsidio, en la capital, no fue suficientemente grande para recibir a los invitados del lanzamiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Mientras que muchos se quedaron sin silla, otros tuvieron que entrar por la puerta de atrás. Sin embargo, la fiesta fue un éxito. Al ritmo de marimbas, cununos y trompetas, el 23 de julio la capital presentó el abrebocas de una de las fiestas más grandes del Pacífico con interpretaciones de Hugo Candelario González, un ensamble de varios músicos de la región y diferentes proyectos de música tradicional, incluidos Freddy Colorado, director de Residuo Sólido; Jacobo Vélez, del grupo Callegüesos; Esteban Copete, director del Kinteto Pacífico, y Nidia Góngora, voz líder de la agrupación Canalón de Timbiquí. Durante la ceremonia, la Alcaldía de Cali entregó a los asistentes un pañuelo blanco, una invitación a la paz como antesala a los 20.000 que pretende entregar durante el festival, entre el 10 y el 16 de agosto, en un intento por batir un récord Guinness.