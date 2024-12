Incendios en Colombia prenden un nuevo debate

La falta de equipamento y capacitación son otras de las problemáticas que afrontas los cuerpos de bomberos voluntarios en Colombia. Foto: Dirección Nacional de Bomberos.

El problema no es menor. A lo largo y ancho del país las llamas devoran miles de hectáreas, pero hay muy pocos recursos para apagarlas. De hecho, para atender las emergencias en los 1.103 municipios, el país solo cuenta con 780 cuerpos de bomberos, 27 de los cuales son oficiales y los demás, voluntarios.



La gran mayoría depende presupuestalmente de los aportes que las alcaldías quieran darles. “Con frecuencia muchos alcaldes no firman los convenios (con los cuerpos de bomberos) aduciendo que no tienen recursos económicos. Otros simplemente no lo hacen porque no le dan relevancia al tema. A veces el desconocimiento de la norma hace ver a los cuerpos de bomberos como unos organismos de personas voluntarias que quieren servir a la comunidad y a las administraciones municipales como colaboradores, cuando en realidad es todo lo contrario, pues la responsabilidad de gestionar el riesgo es de las administraciones y quienes ayudan son los bomberos”, dijo Benavides, director nacional de Bomberos de Colombia.

780 cuerpos de bomberos tiene el país para atender los 1.103 municipios.

Esta situación, en cambio de apagarlo, aviva el fuego. Por eso el procurador Fernando Carrillo exhortó a los gobernadores y alcaldes a adoptar las medidas necesarias para reaccionar adecuadamente ante incendios originados en sus jurisdicciones. Además los instó a apropiar los recursos presupuestales necesarios y a transferir oportunamente los recursos a los cuerpos de bomberos.



Sin embargo, este problema va más allá de las instancias locales. El Gobierno nacional no puede quedarse esperando a que las administraciones regionales adopten soluciones cuando, literalmente, arde el país.

El fuego al Congreso

El alarmante panorama de incendios, que cada año se produce en temporada seca en Colombia, motivó al representante a la Cámara Mauricio Toro a radicar ante el Congreso de la República un proyecto de ley titulado ‘Prevención de incendios forestales‘. Allí formula una política integral del manejo de las conflagraciones en el país.

“Hoy no tenemos una política unificada, sino atomizada, pues no existe una ruta de atención clara, ni un mecanismo uniforme, ni un doliente con responsabilidades específicas, ni acciones coordinadas para la detección temprana y atención de incendios en el país. No existe una articulación que permita definir cómo se va a hacer la prevención, en cabeza de quién está y cuál es la estrategia y los protocolos de atención”, dijo el congresista.