Esta temporada seca es propicia para que se registren incendios de la cobertura vegetal.

Por esta razón, las autoridades hace un llamdo permanente a los campesionos y habitantes de las zonas rurales para que actúen con prudencia para evitar el desarrollo de conflagraciones.

En el caso particular del páramo de Santurbán, por ejemplo, el líder Fredy Maldonado, aseguró “si no se cuida y no se tiene la precaución, se volverán a generar incendios, que se están presentando en las partes altas del páramo donde hay pastos secos”.