Después de un año extraordinario para las inversiones, como 2019, con sorpresivos rendimientos récord, los extractos del primer trimestre vendrán con desvalorizaciones que pondrán con los pelos de punta a más de uno.

Los fondos de pensiones obligatorios en Colombia podrían perder cerca de $20 billones en el primer trimestre del año, lo que borraría cerca de la mitad de los $40 billones que habían abonado a sus clientes el año anterior.

¡Calma! En tiempos de turbulencia el pánico es el peor consejero. Por eso, es recomendable no tomar decisiones precipitadas, como liquidar sus inversiones, retirarse de un fondo o cambiar de portafolios en este momento, pues solo materializará las pérdidas. Es decir, que estas dejan de ser contables y estar en el papel, a ser efectivas. Por esto, si no necesita los recursos con urgencia en estos momentos, no los retire y déjelos quietos.