Semana Pódcast y Dinero continúan su serie pódcast Finanzas personales, el programa que le ayudará a cuidar su economía de forma sencilla.

La pandemia del coronavirus ha permitido un ahorro extra en muchos hogares que no vieron afectados sus ingresos y que han logrado disminuir sus gastos con la cuarentena. ¿Usted ha ahorrado durante el confinamiento? ¿Quiere poner a trabajar ese capital mediante una inversión? ¿Sabe cómo hacerlo? El tercer capítulo de Finanzas personales le ofrece seis opciones ideales para invertir.

Por supuesto, para invertir no solo se necesita contar con un capital. Es necesario evaluar el perfil de riesgo propio, que se resume en qué tanto riesgo está dispuesto a tolerar y los rendimientos que quiere obtener.

Este episodio describe tres perfiles de inversor: conservador, moderado o arriesgado. El primero no quiere perder su dinero y prefiere inversiones seguras, así tengan una baja rentabilidad. El segundo, le da más equilibrio al riesgo que asume y las ganancias que espera del dinero invertido. Y el último es quien maximiza la rentabilidad de su inversión a un riesgo superior. Conocerse, explica el episodio, hace parte del camino para hacer mejores inversiones.

Cuáles son esas inversiones es algo que responde este episodio de la mano de los expertos Juan David Ballén, director económico de Casa de Bolsa; Santiago Quintero, gerente de la división de activos de Acciones & Valores; Francisco Paille, presidente de la junta directiva de Colfranquicias; y Juan Manuel Cortés, director de nuevos negocios de la compañía de software Modyo.

Para finalizar, este episodio de Finanzas personales le entrega un top 6 de recomendaciones prácticas para invertir en tiempos de coronavirus. Dos de ellas: diversifique, no destine todos los recursos en una sola inversión o modelo de negocio, y no le tema a asociarse y establecer vínculos de inversión si su capital no es el suficiente para comenzar un negocio.

Lo invitamos a escuchar y disfrutar de este programa conducido por Sandra Carvajal, editora digital de Dinero, y Sebastián Osorio, periodista económico de Dinero. Estaremos atentos a su retroalimentación en nuestras redes sociales, en donde puede proponer los temas que sean de su interés.