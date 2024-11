IVERMECTINA

Gobierno no recomienda la Ivermectina como tratamiento para la covid-19

No es recomendable el uso de Ivermectina como tratamiento para la covid-19, salvo cuando se use dentro de un estudio clínico que haya sido aprobado por el Invima, de acuerdo con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y la Asociación Colombiana de Infectología. "Este medicamento fue sometido a unos análisis, en los que se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos, y no hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre la covid-19. Por lo anterior, el Gobierno nacional no recomienda su uso", dijo el viceministro de Salud, Luis Moscoso.