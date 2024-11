Buena parte de la información publicada en Wikileaks es sensible, como un video en el que se veía civiles abatidos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007, dentro de los que se encontraban dos periodistas de la agencia Reuters.

Estados Unidos está detrás de Julian Assange, el controverido fundador de WikiLeaks . Este lunes, el país exigió su extradición ante la justicia británica, acusándolo de haber puesto en peligro sus fuentes al publicar un gran volumen de información clasificada . El australiano, que apareció tranquilo y atento, considera que todo el asunto no es más que una persecución política.

EN VIDEO: "Aunque nos quieren matar, no me arrepiento de ayudar a Edward Snowden"

Contexto: EN VIDEO: "Aunque nos quieren matar, no me arrepiento de ayudar a Edward Snowden"

Washington lo acusa, principalmente, de haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes al publicar dichos cables diplomáticos y documentos confidenciales sobre las acciones del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. James Lewis, representante estadounidense ante el tribunal británico en Woolwich, aseguró que "Estados Unidos tiene conocimiento de fuentes, cuyos nombres no fueron ocultados y/u otra información identificatoria figuraba en los documentos clasificados publicados por WikiLeaks, quienes después desaparecieron".

Aclaró que las acusaciones contra Assange tienen que ver con temas sensibles de seguridad, y que de ninguna manera "está acusado de revelar información vergonzosa o molesta que el gobierno hubiera preferido no divulgar".

Por su parte, el juez español Baltasar Garzón, coordinador de la defensa, atacó la exigencia norteamericana de extraditar a Assange: "Recibes y difundes, entonces ¿espías para toda la humanidad? Es tremendo, Estados Unidos está blindando a su servicio de inteligencia frente a la posibilidad de que un periodista difunda información".

Decenas de seguidores, que se reunieron frente al tribunal, exigen su libertad. De hallarse culpable, podría ser condenado hasta a 175 años de prisión en Estados Unidos, donde está acusado de pirateo informático y espionaje.

Aunque algunos consideran al australiano el campeón de la libertad de información, las revelaciones también le costaron numerosas críticas. En 2011, los cinco diarios asociados a la plataforma, dentro de los que se encuentran The New York Times y Le Monde, condenaron la publicación de documentos no editados que podrían poner en peligro a fuentes informantes. En una audiencia preliminar, Assange declaró que se negaba a "someterse a una extradición por un trabajo periodístico que recabó numerosos premios y protegió a mucha gente".