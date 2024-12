Pero ¿qué otros competidores llegan al mercado del streaming y qué ofrecen al usuario? El primero de ellos es Apple. La compañía de la manzana dio la primera estocada al anunciar el pasado 10 de septiembre que lanzará su plataforma Apple TV+ el primero de noviembre, once días antes de la llegada de uno de sus competidores, Disney+.

Y no solo por las fechas sorprendió al público, sino que también lo hizo por su precio. De acuerdo con la compañía, el servicio de streaming será de US$4,99 al mes o quien compre un dispositivo de la compañía tendrá derecho a un año gratis de este servicio.

Estos valores categorizan a Apple como uno de los servicios más económicos. Pero hay algo que aún no está claro y es el contenido que tendrá disponible en la plataforma desde su lanzamiento. De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, esta plataforma estará dirigida a la familia por lo que no tendrá contenido sexual, de violencia o relacionado con drogas.