Hace un año, las autoridades incautaron alrededor de 54 animales víctimas de este delito. Loros, guacamayas y tortugas, algunas de las especies más traficadas en el país, entraron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para recuperarse del tiempo que estuvieron en cautiverio.

En el CAV, ubicado en Tocaima, Cundinamarca, el equipo de profesionales conformado por zootecnistas, veterinarios y biólogos, rehabilitó a estos ejemplares para que, de ser posible, regresaran a su hábitat natural del que nunca debieron salir. Este proceso suele ser largo y difícil, razón por la cual permanecieron allí durante un año.

Sin embargo, no todos los animales corren con la misma suerte que estos 54 ejemplares. En muchas ocasiones el proceso de rehabilitación, por más largo y completo que sea, no es exitoso. Esto ocurre cuando los animales pierden sus características silvestres por convivir tanto tiempo con humanos. Tanto así que, de ser liberados, morirían en cuestión de días por no saber cazar o defenderse.