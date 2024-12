A ella me la regalaron hace dos años. Me la dieron cuando tenía apenas dos meses y se suponía que era una yorkshire terrier miniatura, pero no fue así, porque ella es un poco más grande. Se suponía que podía cambiarla si no era la raza que quería, pero para entonces ya estaba completamente enamorada de ella y fue imposible separarnos. Por eso me la quedé.

En mi casa siempre hubo perros. Primero tuvimos un labrador, que aunque destrozaba todo, era hermoso. Luego llegó un beagle que se llamaba Pocholo, era el consentido de la casa y lo cuidábamos con mis hermanos. Desde ahí supe que me encantaban los perros y cuando me independicé y mis hermanos mandaron a Pocholo a Villavicencio, decidí que quería uno propio.

Hace poco hice un viaje a Europa y tuve que dejarla en una guardería durante un mes. Fue muy difícil para mí pero sobre todo para ella, porque es poco sociable a causa de un episodio que sufrió cuando era muy chiquita . Cuando llegó a mí me dijeron que la podía poner a jugar con otros perros desde los tres meses y no fue así. La llevé a un parque cerca de mi casa y una manada de perros grandes la persiguió y luego la acorralaron. Desde entonces les tiene mucho miedo a los perros grandes y por eso prefiero no llevarla a guarderías.

Me acompaña a todas partes. Cuando son grabaciones en exteriores, donde haya prados grandes o parques la llevo conmigo y la saco a pasear en los descansos. De lo contrario la dejo en el guacal donde la cargo y permanece ahí mientras estoy grabando . Si definitivamente no puedo llevarla conmigo, la dejo con mi mamá que la adora, la consiente y la acompaña mucho.

¿Le pasó algo mientras estuvo en la guardería?

No, no la atacaron ni nada parecido, pero cuando está lejos de mí, se deprime y no come. Cuando eso pasa normalmente tengo que paladearla para que vuelva a alimentarse y darle solo lo que le gusta. Creo que es bastante consentida, y con mi mamá la malcriamos un poco, pero no puedo evitarlo porque la veo como a mi hija.

¿Cómo le va con las personas?

Es un poco tímida pero si le das tiempo se vuelve muy juguetona. Se deja consentir más de los hombres y le encanta que le jueguen con una pelota de tenis morada que tiene, porque la lleva a todas partes y si se la lanzas, la trae. Se lleva muy bien con mi sobrina Julieta y con Greeicy Rendón, mi mejor amiga, que tiene dos perritas, una yorky y una pomerania. Le va muy bien con mis hermanos y adora a Mike, el novio de Greeicy. Los ve e inmediatamente se pone patas arriba y le muestra la panza para que la consientan.

¿Qué otros juguetes tiene Kimmy?

Ella tiene una cama miniatura que casi nunca usa, pero se divierte mucho con los peluches que le he ido comprando. Tiene uno como Perry el ornitorrinco y un pitufo gruñón que carga siempre. Sus favoritas son las pelotas de tenis, porque son con las que más puede correr.

Además

¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado con Kimmy?

Nos ocurrió un episodio que reúne las dos cosas. Desde hace un tiempo a Kimmy le dan unos desmayos muy extraños que todavía no sabemos por qué ocurren. Está en tratamiento con un neurólogo, pero hasta el momento no le han dado un diagnóstico definitivo. Cuando se desmayó por primera vez fue la peor experiencia para las dos, me asusté mucho. Eso me hizo darme cuenta de cuánto se puede amar a una mascota y de la responsabilidad que significa tenerla y cuidarla. Eso fue algo muy positivo y es por eso es que la protejo como a una hija.

¿Te gustan más los perros o los gatos?

Los gatos me parecen divinos, pero les tengo susto. Creo que es más por algo que me inculcó mi mamá cuando era pequeña a que verdaderamente les tenga miedo. Normalmente si los veo, los consiento y me generan mucha curiosidad porque pienso que se parecen mucho a los humanos, pero no tendría uno. Además Kimmy es un poco celosa y creo que para ella sería difícil adaptarse a un gato, o incluso, a otro perro.

¿Le tienes algún accesorio?

Le he comprado muchísima ropa, faldas, tutús, vestidos, chaquetas, incluso le tengo una camiseta de la selección Colombia, pero nunca las usa. No le gusta la ropa ni los accesorios y si intento peinarla con un moño lo muerde hasta que se lo quita.

¿Es juiciosa, o te hace males?

Nunca, jamás me ha dañado nada o ha mordido mis zapatos. Lo peor que puede hacer Kimmy es regar la basura si la llego a dejar por ahí o roer huesos de pollo cuando los encuentra; de lo contrario es muy juiciosa y noble. Procuro hablarle mucho y sé que entiende, es incondicional y sabe cuándo he tenido un mal día o si estoy triste. Se sienta en mis piernas y me arruncha para darme a entender que me apoya.

¿Qué te gustaría que la gente supiera de Kimmy?

Que es muy atenta y vive alerta. Está muy pendiente si suenan las llaves o nuestra puerta y la de los vecinos. Hace un tiempo comenzó a ladrar y no dejó de hacerlo en toda la noche, cuando a la madrugada me paré a ver qué pasaba me di cuenta de que había dejado la puerta abierta y ella estaba ahí tratando de avisarme. Hasta que no la cerré no dejó de ladrar, es muy protectora.

Además de las mascotas de Greeicy, ¿interactúa con otros perros?

Sí, pero solo si son pequeños. En el parque cerca a mi casa hay un grupo de personas con este tipo de mascotas. Tiene dos amigos muy especiales, uno de ellos sufrió una enfermedad y tiene una silla de ruedas en sus patas traseras, así que Kimmy lo ayuda y comparte con ellos sin problema. También está Sasha, una lobo siberiano, que a pesar de ser de raza grande es muy calmada y deja que Kimmy la huela y juegue con ella.

