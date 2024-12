Shaun Clohesy / San Gil

Colombia, el riesgo es que… Sí, todos saben cómo termina esa frase. Así se tituló la famosa campaña que el gobierno nacional lanzó en 2007 para promover al país a nivel mundial. Fueron nueve comerciales protagonizados por extranjeros que contaban su experiencia desde varios rincones del país. “Fue divertido participar en esa campaña”, dice Shaun Clohesy desde San Gil, el municipio santandereano que lo adoptó.

Clohesy salió de su natal Melbourne en 1999. Estudiaba turismo de naturaleza y quería tomarse un año sabático para conocer el mundo y volver. Eso nunca sucedió. Su primera vez en Colombia fue en 2002. Luego partió a Canadá a trabajar pero siempre con San Gil en su corazón. “Cuando en 2004 regresé, el turismo era poco. Pero sabía que en algún momento iba a explotar. Antes había cuatro hostales y tres eran de extranjeros. Ahora hay 22”. Shaun es propietario de Macondo Hostal, uno de los hospedajes más reconocidos de la ciudad.

“La gente cree que todo el año será igual que en temporada alta, entonces construyen un hostal, pero se dan de que cuenta que no es tan fácil y que no les gusta vivir ahí. Hay que hacer análisis de mercado”, aconseja Shaun a los nuevos emprendedores. Él ya lo hizo. “Voy a vivir aquí para siempre. La vida es mejor acá”.

Tyler Stacy / Bahía Solano

Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Kentucky. Después, una especialización en emprendimiento social y una maestría en desarrollo social en Sudáfrica. Hoy es el dueño de The Humpback Turtle, uno de los primeros hostales de El Valle, un pequeño corregimiento de Bahía Solano, Chocó.

“Después de viajar mucho, en 2010 me quedé en Colombia. Empecé a sembrar y a construir cabañas”, recuerda. Tyler tiene en su hostal una finca orgánica con frutales, hierbas “y esas vainas que dan sabor”. La mejor temporada de The Humpback Turtle es entre junio y agosto porque hay “solecito y ‘full’ ballenas”. Sin embargo, todo el año tiene sus puertas abiertas y le va bien.

Tyler habla con un ligero acento de costeño del Pacífico. Dice que se enamoró de la comunidad de El Valle y que ama vivir de la naturaleza. Se ve toda su vida en ese lugar asando pescado y haciendo surf. Su vida está en las costas colombianas. En el Pacífico con su hostal y a orillas del mar Caribe abrió Casa en el Agua. Su pequeña hija Aikana, vive con su madre en Santa Cruz del Islote, la isla más poblada de Colombia.

Mike Ceaser / Bogotá

Tiene 51 años y aunque estudió genética, dedicó gran parte de su vida al periodismo. Ejerció esa profesión por última vez en Venezuela, pero se marchó. “La situación estaba muy fea y me interesaba Colombia”, cuenta Mike, fundador de la compañía Bogotá Bike Tours.

“Desde niño he sido ciclista. Una vez, hacia 2007, se me ocurrió la idea de rentar bicis y así empezó el negocio. Ahora no solo las alquilamos, también hacemos ‘tours’ en bicicleta”. Ceaser es de San Francisco, Estados Unidos, y reconoce que la capital colombiana tiene ventajas para el ciclista, pero también aspectos por mejorar.

Si bien su negocio ha tenido éxito, asegura que “los problemas nunca faltan. Buscamos una solución a una ley sin sentido que exige a los guías turísticos hacer un curso de dos años en el Sena”. Según Mike esta norma es innecesaria y perjudica al turismo. Además, cree que la Policía debería ocuparse de asuntos más importantes que estar deteniendo a los guías por no haber estudiado en el Sena.