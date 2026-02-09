La Lotería del Tolima volvió a jugar este lunes, 9 de febrero de 2026, y se conoció el número del premio mayor del sorteo de 4156.

“La Lotería de los tolimenses se llena de suerte para todos. Hoy inicia una campaña que celebra lo que somos. Qué suerte ser Tolimense”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del 9 de febrero de 2026

Premio mayor: 5556

Serie: 14

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

Sorteo del 2 de febrero de 2026: número 5418 de la serie 154.

de la serie Sorteo del 26 de enero de 2026: número 1691 de la serie 257.

de la serie Sorteo del 19 de enero de 2026: número 7096 de la serie 54.

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche. El próximo sorteo será el 16 de febrero de 2026.