Loterías

Así cayó el número del premio mayor de la Lotería del Tolima este lunes 9 de febrero de 2026

Consulte los nuevos afortunados.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
9 de febrero de 2026, 10:56 p. m.
Sorteo de 4156.
Sorteo de 4156. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

La Lotería del Tolima volvió a jugar este lunes, 9 de febrero de 2026, y se conoció el número del premio mayor del sorteo de 4156.

“La Lotería de los tolimenses se llena de suerte para todos. Hoy inicia una campaña que celebra lo que somos. Qué suerte ser Tolimense”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del 9 de febrero de 2026

  • Premio mayor: 5556
  • Serie: 14
YouTube video IC_Psf2WcS0 thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 2 de febrero de 2026: número 5418 de la serie 154.
  • Sorteo del 26 de enero de 2026: número 1691 de la serie 257.
  • Sorteo del 19 de enero de 2026: número 7096 de la serie 54.

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche. El próximo sorteo será el 16 de febrero de 2026.

Más de Loterías

Resultados de la lotería Super Astro Luna

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del lunes 9 de febrero de 2026

Sorteo de 4156.

Así cayó el número del premio mayor de la Lotería del Tolima este lunes 9 de febrero de 2026

¿Ganó la Lotería de Cundinamarca? Estos son los resultados.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 9 de febrero de 2026

Sorteo 397 de la Lotería Miloto.

Miloto: sorteo del lunes 9 de febrero de 2026; conozca los números ganadores

Lotería Astro Sol.

Lotería Super Astro Sol del lunes 9 de febrero: se jugó el último sorteo del millonario premio

Resultados de la lotería Chontico

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes, 9 de febrero de 2026

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 8 de febrero: estos son los números ganadores

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 9 de febrero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero.

Resultados de los sorteos: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen nuevos ganadores al 9 de febrero

Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.

¿La suerte estuvo de su lado? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 9 de febrero

Noticias Destacadas