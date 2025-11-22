Suscribirse

Conozca los números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este sábado, 22 de noviembre

Las tres loterías se encuentran entre las más populares del país gracias a los millonarios premios que ofrecen.

Redacción Loterías
22 de noviembre de 2025, 8:24 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de noviembre.
Los juegos de azar, las loterías y los chances son muy tradicionales en Colombia, ya que las personas apuestan por este tipo de actividades para buscar, con un golpe de suerte, aumentar sus ingresos de dinero.

Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de octubre.
El Dorado Mañana - 22 de noviembre

  • Premio mayor: 9297
  • La Quinta: 9
El Dorado Tarde - 22 de noviembre

  • Premio mayor: 8076
  • La Quinta: 4
El Paisita Día - 22 de noviembre

  • Premio mayor: 8612
  • La Quinta: 9
El Paisita Noche - 22 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente por jugar
  • Animal:

La Caribeña Día - 22 de noviembre

  • Premio mayor: 3967
  • La Quinta: 7
La Caribeña Noche - 22 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente por jugar
  • La Quinta:


