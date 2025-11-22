Conozca los números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este sábado, 22 de noviembre

Los juegos de azar, las loterías y los chances son muy tradicionales en Colombia, ya que las personas apuestan por este tipo de actividades para buscar, con un golpe de suerte, aumentar sus ingresos de dinero.

Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

El Dorado Mañana - 22 de noviembre

Premio mayor: 9297

La Quinta: 9

El Dorado Tarde - 22 de noviembre

Premio mayor: 8076

La Quinta: 4

El Paisita Día - 22 de noviembre

Premio mayor: 8612

La Quinta: 9

El Paisita Noche - 22 de noviembre

Premio mayor: Pendiente por jugar

Animal:

La Caribeña Día - 22 de noviembre

Premio mayor: 3967

La Quinta: 7

La Caribeña Noche - 22 de noviembre

Premio mayor: Pendiente por jugar

La Quinta: