¿Jugó la lotería? Estos son los números ganadores de El Sinuano Día y Noche del sábado 1 de noviembre

Se conocieron los números ganadores del sorteo 13.165 de la Lotería El Sinuano Día que jugó este sábado 1 de noviembre, donde un apostador se volvió en el feliz ganador.

Esta lotería juega dos veces al día, tanto en su edición de Día como de Noche, donde el del sorteo 13.166 se conocerá a partir de las 10:30 p. m.

Resultados del sorteo 13.165 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 5222

Número ganador de cinco cifras: 52224

Resultados del sorteo 13.166 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

Últimos cinco resultados de El Sinuano Día

31 de octubre de 2025: 0973

30 de octubre de 2025: 1061

29 de octubre de 2025: 7849

28 de octubre de 2025: 9165

27 de octubre de 2025: 1002

Últimos cinco resultados de El Sinuano Noche: