Loterías
¿Jugó la lotería? Estos son los números ganadores de El Sinuano Día y Noche del sábado 1 de noviembre
Un apostador se convirtió en el feliz ganador del premio mayor.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Se conocieron los números ganadores del sorteo 13.165 de la Lotería El Sinuano Día que jugó este sábado 1 de noviembre, donde un apostador se volvió en el feliz ganador.
Esta lotería juega dos veces al día, tanto en su edición de Día como de Noche, donde el del sorteo 13.166 se conocerá a partir de las 10:30 p. m.
Resultados del sorteo 13.165 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 5222
- Número ganador de cinco cifras: 52224
Resultados del sorteo 13.166 de la lotería El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: pendiente
- Número ganador de cinco cifras: pendiente
Últimos cinco resultados de El Sinuano Día
- 31 de octubre de 2025: 0973
- 30 de octubre de 2025: 1061
- 29 de octubre de 2025: 7849
- 28 de octubre de 2025: 9165
- 27 de octubre de 2025: 1002
Últimos cinco resultados de El Sinuano Noche:
- 31 de octubre de 2025: 5208
- 30 de octubre de 2025: 0085
- 29 de octubre de 2025: 7243
- 28 de octubre de 2025: 2528
- 27 de octubre de 2025: 8308