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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de hoy viernes 27 de marzo de 2026

Los resultados del sorteo se deben consultar a través de canales oficiales.

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Redacción Loterías
27 de marzo de 2026, 1:09 p. m.
Chontico Día y Noche, resultados último sorteo
Chontico Día y Noche, resultados último sorteo Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El resultado del nuevo sorteo de la Lotería Chontico, el 8382 ya se dio a conocer y dejó a un número como el gran protagonista de la jornada: el 1137, que se robó toda la atención este viernes 27 de marzo de 2026.

Como suele pasar, no solo el premio mayor generó expectativa. El sorteo también dejó una quinta de 5, sumando emoción a una jornada que mantuvo a muchos pendientes con la ilusión de acertar y llevarse alguno de los premios.

Chontico Día y Chontico Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Imanes

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 27 de marzo de 2026

Premio mayor: 1137 - 5

  • Tres últimas cifras: 137
  • Dos últimas cifras: 37
  • Número completo: 1137
  • Quinta balota: 5
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 27 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
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Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 26 de marzo de 2026: 9117 - 1
  • 25 de marzo de 2026: 1400 - 6
  • 24 de marzo de 2026: 1251 - 6

Chontico Noche

  • 26 de marzo de 2026: 8270 - 4
  • 25 de marzo de 2026: 5087 - 1
  • 24 de marzo de 2026: 6280 - 3

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 28 de marzo de 2026, en los horarios habituales.