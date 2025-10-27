Lotería del Tolima: estos son los números ganadores del sorteo del lunes 27 de octubre de 2025

Este lunes, 27 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4141 de la Lotería del Tolima donde dio a conocer los números ganadores.

“Hoy la suerte está viva en el Tolima. Juega el sorteo 4141 y déjate envolver por la magia de la Madre Monte. Más de $13.400 millones en premios. Bono por $20 millones ¡Apuéstele a sus sueños con la Lotería del Tolima!”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

Número 4820 de la serie 123.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

Sorteo del 20 de septiembre de 2025: número 8353 de la serie 051

de la serie Sorteo del 14 de octubre de 2025: número 2241 de la serie 079

de la serie Sorteo del 6 de octubre de 2025: número 0334 de la serie 70