Loterías
Lotería del Tolima: estos son los números ganadores del sorteo del lunes 27 de octubre de 2025
Más de $13.400 millones en premios.
Este lunes, 27 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4141 de la Lotería del Tolima donde dio a conocer los números ganadores.
“Hoy la suerte está viva en el Tolima. Juega el sorteo 4141 y déjate envolver por la magia de la Madre Monte. Más de $13.400 millones en premios. Bono por $20 millones ¡Apuéstele a sus sueños con la Lotería del Tolima!”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.
Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima
- Número 4820 de la serie 123.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 20 de septiembre de 2025: número 8353 de la serie 051
- Sorteo del 14 de octubre de 2025: número 2241 de la serie 079
- Sorteo del 6 de octubre de 2025: número 0334 de la serie 70
El próximo sorteo se jugará el siguiente lunes 3 de noviembre. Este premio juega a partir de las 10:30 de la noche.