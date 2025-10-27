Suscribirse

Lotería del Tolima: estos son los números ganadores del sorteo del lunes 27 de octubre de 2025

Más de $13.400 millones en premios.

Redacción Loterías
28 de octubre de 2025, 3:34 a. m.
Sorteo 4141 de la Lotería del Tolima
Sorteo 4141 de la Lotería del Tolima | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este lunes, 27 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4141 de la Lotería del Tolima donde dio a conocer los números ganadores.

“Hoy la suerte está viva en el Tolima. Juega el sorteo 4141 y déjate envolver por la magia de la Madre Monte. Más de $13.400 millones en premios. Bono por $20 millones ¡Apuéstele a sus sueños con la Lotería del Tolima!”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

  • Número 4820 de la serie 123.
Resultado LOTERIA DEL TOLIMA del LUNES 27 de Octubre 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 20 de septiembre de 2025: número 8353 de la serie 051
  • Sorteo del 14 de octubre de 2025: número 2241 de la serie 079
  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: número 0334 de la serie 70

El próximo sorteo se jugará el siguiente lunes 3 de noviembre. Este premio juega a partir de las 10:30 de la noche.

