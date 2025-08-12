Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 12 de agosto de 2025

Este martes, 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5192 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 3189, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5192 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

Número ganador: 3189

La quinta: 7

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente

La quinta: pendiente

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

Sorteo del 11 de agosto de 2025: 9097 (quinta: 6)

(quinta: 6) Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7430 (quinta: 5)

(quinta: 5) Sorteo del 7 de agosto de 2025: 9425 (quinta: 1)

El Dorado Tarde

Sorteo del 11 de agosto de 2025: 2881 (quinta: 2)

(quinta: 2) Sorteo del 8 de agosto de 2025: 8694 (quinta: 4)

(quinta: 4) Sorteo del 7 de agosto de 2025: 4997 (quinta: 5)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 13 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.