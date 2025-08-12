Suscribirse

Loterías

Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 12 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
12 de agosto de 2025, 5:05 p. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Lotería El Dorado Día y Tarde | Foto: Chance El Dorado

Este martes, 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5192 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 3189, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5192 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

  • Número ganador: 3189
  • La quinta: 7
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MARTES 12 de Agosto de 2025.

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • La quinta: pendiente

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 9097(quinta: 6)
  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7430 (quinta: 5)
  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 9425 (quinta: 1)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 2881 (quinta: 2)
  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 8694 (quinta: 4)
  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 4997 (quinta: 5)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 13 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente de la Corte Constitucional le responde a Petro por los cuestionamientos sobre la pensional: “No corresponden a la verdad”

2. Corrupción en la UNGRD: por decisión de la juez, audiencia clave contra Sneyder Pinilla será reservada

3. Se prenden las alarmas por calor extremo en Texas: estas son las ciudades donde podría haber temperaturas récord

4. J Balvin envió mensaje a la familia de Miguel Uribe Turbay: “era una gran persona, con una visión muy clara”

5. Federico Gutiérrez enciende alarmas tras revelación de SEMANA: “Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.