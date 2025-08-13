Suscribirse

Loterías

Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 13 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
13 de agosto de 2025, 4:27 p. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Lotería El Dorado Día y Tarde | Foto: Chance El Dorado

Este miércoles, 13 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5193 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 7392, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5193 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

  • Número ganador: 7392
  • La quinta: 8
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MIÉRCOLES 13 de Agosto de 2025.

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • La quinta: pendiente

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 3189 (quinta: 7)
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 9097(quinta: 6)
  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7430 (quinta: 5)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 5902 (quinta: 7)
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 2881 (quinta: 2)
  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 8694 (quinta: 4)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 14 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan a hombre que atacó brutalmente a mujer y la arrastró desnuda por el cabello en Buenaventura

2. El discurso completo de María Claudia Tarazona en las exequias de su esposo Miguel Uribe Turbay: “Nuestro amor trasciende este plano terrenal”

3. USCIS anuncia cambios que afectan a quienes solicitan visa laboral en Estados Unidos

4. Miguel Uribe Londoño despidió a su hijo en la Catedral Primada: “Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no desaprovechemos″

5. “Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLoterías Colombia hoyColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.