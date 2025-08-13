Suscribirse

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 13 de agosto de 2025: conozca los resultados

Revise aquí los números ganadores del premio mayor de la lotería La Antioqueñita, que juega todos los días en la mañana y tarde.

Redacción Loterías
13 de agosto de 2025, 3:27 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita | Foto: La Antioqueñita

Este miércoles, 13 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5949 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 4599, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5949 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

  • Número ganador: 4599
  • Quinta balota: 2
La Antioqueñita 1 - 13 de agosto de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Resultados del sorteo 5950 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

  • Número ganador: XXX
  • Quinta balota: X
Antioqueñita 2 - 13 de agosto de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 8216
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 2817
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6160

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 0029
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 7684
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 3173

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el jueves 14 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE.UU. confirma incautación de jets, casas, joyas y efectivo vinculados a Maduro: “No es diferente a la mafia”

2. Ramón Jesurún se lava las manos y tira la pelota a Lorenzo por sonado caso: “Pregúntele”

3. Carlos Antonio Vélez reaccionó al empate de Nacional vs. São Paulo: esto dijo sobre Edwin Cardona

4. Roy Barreras, a comparecer ante la Corte Suprema por escándalo recomendados de la DIAN

5. ¿Puede un residente permanente perder la green card por manejar borracho?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasLoterías Colombia hoyLoterías de hoyLotería AntioqueñitaJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.