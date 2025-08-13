Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 13 de agosto de 2025: conozca los resultados

Este miércoles, 13 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5949 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 4599, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5949 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 4599

Quinta balota: 2

Resultados del sorteo 5950 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: XXX

Quinta balota: X

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 12 de agosto de 2025: 8216

Sorteo del 11 de agosto de 2025: 2817

Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6160

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 12 de agosto de 2025: 0029

Sorteo del 11 de agosto de 2025: 7684

Sorteo del 10 de agosto de 2025: 3173

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el jueves 14 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.