Lotería Sinuano Día y Noche: verifique si ganó millones de pesos este sábado 4 de octubre

El Sinuano Día jugó este sábado, 4 de octubre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $1.500 millones, fue el 8400.

Resultados del sorteo Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 8400

Número ganador de cinco cifras: 8400-3

Últimos sorteos de El Sinuano Día:

3 de octubre de 2025: 7697

2 de octubre de 2025: 2542

1 de octubre de 2025: 5853

30 de septiembre de 2025: 9241

29 de septiembre de 2025: 2938

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.109 de El Sinuano Noche.

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Últimos sorteos de El Sinuano Noche:

3 de octubre de 2025: 3828

2 de octubre de 2025: 4035

1 de octubre de 2025: 4427

30 de septiembre de 2025: 3427

28 de septiembre de 2025: 1955