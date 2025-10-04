Loterías
Lotería Sinuano Día y Noche: verifique si ganó millones de pesos este sábado 4 de octubre
Esta lotería se juega dos veces al día, verifique si ganó alguno de los sorteos de hoy.
El Sinuano Día jugó este sábado, 4 de octubre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $1.500 millones, fue el 8400.
Resultados del sorteo Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 8400
- Número ganador de cinco cifras: 8400-3
Últimos sorteos de El Sinuano Día:
- 3 de octubre de 2025: 7697
- 2 de octubre de 2025: 2542
- 1 de octubre de 2025: 5853
- 30 de septiembre de 2025: 9241
- 29 de septiembre de 2025: 2938
A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.109 de El Sinuano Noche.
- Número ganador de cuatro cifras: Pendiente
- Número ganador de cinco cifras: Pendiente
Últimos sorteos de El Sinuano Noche:
- 3 de octubre de 2025: 3828
- 2 de octubre de 2025: 4035
- 1 de octubre de 2025: 4427
- 30 de septiembre de 2025: 3427
- 28 de septiembre de 2025: 1955
No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.