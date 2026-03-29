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Resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 29 de marzo

Estos son los números ganadores del sorteo de hoy en estas tres loterías.

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Redacción Loterías
29 de marzo de 2026, 2:17 p. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 20 de febrero
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 20 de febrero Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Aunque las posibilidades de ganar son mínimas, en Colombia miles de personas siguen probando suerte cada día con la esperanza de que un premio grande les cambie la vida.

Y es que los juegos de azar, como la lotería o el chance, hacen parte de la rutina para muchos, que ven en estas apuestas una forma rápida de conseguir dinero que por otros caminos sería difícil.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Al final, es esa ilusión de dar el golpe de suerte lo que mantiene viva esta práctica con el paso del tiempo.

Lotería El Paisita Día - 29 de marzo (sorteo 14877)

  • Premio mayor: 7532 - 7
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Lotería El Paisita Noche - 29 de marzo (Sorteo de hoy)

  • Premio mayor: 
  • Animal: 
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Lotería la Caribeña Día - 29 de marzo

  • Premio mayor: 
  • La Quinta:
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La Caribeña Noche - 29 de marzo

  • Premio mayor: 
  • Quinta: 
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Lotería El Dor

ado Tarde - 29 de marzo

  • Premio mayor: 
  • La Quinta: 
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