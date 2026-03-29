Resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 29 de marzo

Aunque las posibilidades de ganar son mínimas, en Colombia miles de personas siguen probando suerte cada día con la esperanza de que un premio grande les cambie la vida.

Y es que los juegos de azar, como la lotería o el chance, hacen parte de la rutina para muchos, que ven en estas apuestas una forma rápida de conseguir dinero que por otros caminos sería difícil.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Al final, es esa ilusión de dar el golpe de suerte lo que mantiene viva esta práctica con el paso del tiempo.

Lotería El Paisita Día - 29 de marzo (sorteo 14877)

Premio mayor: 7532 - 7

Lotería El Paisita Noche - 29 de marzo (Sorteo de hoy)

Premio mayor:

Animal:

Lotería la Caribeña Día - 29 de marzo

Premio mayor:

La Quinta:

La Caribeña Noche - 29 de marzo

Premio mayor:

Quinta:

Lotería El Dor

ado Tarde - 29 de marzo