Sinuano Día y Noche: resultados de los números ganadores del lunes festivo 3 de noviembre

Este lunes festivo 3 de noviembre, se llevó a cabo los sorteos de la lotería de Sinuano Día y Noche, que juega dos veces por día en diferentes horarios.

El premio de Sinuano Día del sorteo 13.169 se jugó sobre las 2:30 de la tarde, donde dio a conocer el número ganador. Mientras que el Sinuano Noche del sorteo 13.170, se jugará a las 10:30 p. m.

Resultados del sorteo 13.169 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 3421

Número ganador de cinco cifras: 3421-3

Resultados del sorteo 13.170 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

Últimos cinco resultados de El Sinuano Día

2 de noviembre de 2025: 3508

1 de noviembre de 2025: 5222

31 de octubre de 2025: 0973

30 de octubre de 2025: 1061

29 de octubre de 2025: 7849

Últimos cinco resultados de El Sinuano Noche: